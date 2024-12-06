Подарунки під подушку не клали? Як в СРСР святкували Святого Миколая

Святий Миколай один із найшанованіших християнських святих

Щороку 6 грудня українці відзначають свято Святого Миколая, яке має чимале релігійне підґрунтя. У багатьох виникає питання: чи було це свято в СРСР, чи чекали діти подарунків під подушкою, чи на підвіконні.

"Телеграф" розповість, як в СРСР святкували Святого Миколая та що на нього дарували.

Зауважимо, що Радянський Союз з початку свого існування намагався якмога сильніше і якісніше викорінити будь-яку релігію. Саме тому ви не побачите у святкових фільмах ні Різдва, ні Святого Миколая, адже в ті часи їх ніби не існувало.

Пропаганда лідера СРСР Йосипа Сталіна міцно трималась на антирелігійних настроях, тому на Різдво, Великдень та інші церковні свята усі вчились та працювали. Ці дні не були ані державними святами, ані звичайними, їх просто стирали. У деяких школах та на підприємствах навіть вішали плакати з написом: "Родители, не сбивайте нас с толку. Не делайте Рождества и елку".

Що ж стосується Святого Миколая, то він в СРСР не приходив до дітей ані 6 грудня, ані 19 грудня (за старим звичаєм — Ред.). Натомість радянська влада створила Діда Мороза, який дарував подарунки виключно на новий рік і не мав і натяку на релігійність.

Святий Миколай

У цьому персонажі досить добре видно комуністичні наративи, адже в більшості країни є Санта Клаус, тобто Святий Миколай, який приходить на Різдво, проте в СРСР такого не було.

Саме тому більшість людей з радянських часів і не пам'ятають традиції дарувати дітям щось під подушки. При цьому сувора заборона на Святого Миколая діяла не тривалий час, адже багато хто не зміг відмовитись від церкви. Тому СРСР і створив Діда Мороза, задуривши більшості голову, що він і Святий Миколай це одне і те саме, а насправді — ні.

Дід Мороз

Після розпаду радянського союзу багато країн почали відмовлятися від образу Діда Мороза. У Словенії повернулися традиційні словенські дарувальники – Святий Миколай і божок, у Болгарії відродили Дядо Коледі, у Польщі радянський Дід Мороз повністю зник і повернулася традиція шанування Святого Миколая.

Зауважимо, що Святий Миколай суто релігійна персона. Він один із найшанованіших християнських святих, відомий своєю благодійністю, співчуттям і допомогою нужденним. Він був єпископом міста Міри (сучасна Туреччина) в IV столітті. Згідно з легендами, Миколай таємно допомагав бідним родинам, приносячи подарунки та роблячи добрі справи. З плином часу його образ перетворився на символ благодійника, який приносить подарунки дітям вночі.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядали перші штучні ялинки СРСР і з чого їх робили.