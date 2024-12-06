Подарки под подушку не клали? Как в СССР праздновали Святого Николая

Святой Николай один из самых почитаемых христианских святых

Ежегодно 6 декабря украинцы отмечают праздник Святого Николая, имеющий значительную религиозную почву. У многих возникает вопрос: был ли этот праздник в СССР, ждали ли дети подарков под подушкой или на подоконнике.

"Телеграф" расскажет, как в СССР праздновали Святого Николая и что на него дарили.

Заметим, что Советский Союз с начала своего существования пытался как можно сильнее и качественнее искоренить любую религию. Именно поэтому вы не увидите в праздничных фильмах ни Рождества, ни Святого Николая, ведь в те времена их как будто не существовало.

Пропаганда лидера СССР Иосифа Сталина крепко держалась на антирелигиозных настроениях, поэтому на Рождество, Пасху и другие церковные праздники все учились и работали. Эти дни не были ни государственными праздниками, ни обычными, их просто стирали. В некоторых школах и на предприятиях даже вешали плакаты с надписью: "Родители, не сбивайте нас с толку. Не делайте Рождества и елку".

Что же касается Святого Николая, то он в СССР не приходил к детям ни 6 декабря, ни 19 декабря (по старому обычаю — Ред.). Советская власть создала Деда Мороза, который дарил подарки исключительно на новый год и не имел ни намека на религиозность.

Святой Николай

В этом персонаже достаточно хорошо видны коммунистические нарративы, ведь в большинстве страны есть Санта Клаус, то есть Святой Николай, приходящий на Рождество, однако в СССР такого не было.

Именно поэтому большинство людей с советских времен и не помнят традиции дарить детям что-нибудь под подушки. При этом строгий запрет на Святого Николая действовал не длительное время, ведь многие не смогли отказаться от церкви. Поэтому СССР и создал Деда Мороза, задурив большинству голову, что он и Святой Николай это одно и то же, а на самом деле — нет.

Дед Мороз

После распада Советского союза многие страны стали отказываться от образа Деда Мороза. В Словении вернулись традиционные словенские дарители – Святой Николай и божок, в Болгарии возродили Дядо Коледи, в Польше советский Дед Мороз полностью исчез и вернулась традиция почитания Святого Николая.

Отметим, что Святой Николай чисто религиозная персона. Он один из самых почитаемых христианских святых, известен своей благотворительностью, состраданием и помощью нуждающимся. Он был епископом города Мира (современная Турция) в IV веке. Согласно легендам, Николай тайно помогал бедным семьям, принося подарки и делая добрые дела. По прошествию времени его образ превратился в символ благотворителя, который приносит подарки детям ночью.

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