Справжній раритет. Яким був фітнес-браслет у СРСР

Випуск таких пристроїв розпочався у 1960-х роках і тривав аж до початку 1990-х

В СРСР були ті, хто любив спорт. Тому ще в 1960-х роках було створено механічний "фітнес-браслет" – крокомір, який допомагав людям контролювати свою рухову активність.

Цей прилад називався "Зоря" і став дуже популярним, залишаючись незамінним гаджетом для активного способу життя на кілька десятиліть. "Телеграф" розповість, як він працював та як виглядав.

Крокомір в ті часи працював на основі механічного маятника, що коливався при кожному кроці і допомагав підраховувати пройдену відстань. Попри відсутність сучасних технологій, такий пристрій був надійним засобом для ведення здорового способу життя.

Він був настільки компактним, що легко вміщувався на долоні, а носили його зазвичай на поясі. У його конструкції не було електроніки, а принцип дії базувався на чисто механічних засобах, які забезпечували точний підрахунок кроків. Це показує, що ідея підрахунку рухової активності не є новинкою нашого часу, а мала місце ще кілька десятиліть тому. Випуск таких пристроїв розпочався у 1960-х роках і тривав аж до початку 1990-х.

Серед радянських людей цей прилад мав шалену популярність, особливо у часи, коли ідеї здорового способу життя активно пропагувалися. Крокомір "Зоря" давав людям можливість контролювати свою активність без складних технологій і дорогих пристроїв.

Наразі підрахунок кроків став простішим завдяки фітнес-браслетам і смартфонам. Сьогодні радянські "фітнес-браслети" залишилися доступними для широкого кола користувачів в інтернет-магазинах. Придбати їх можна від 100 до 500 гривень, деякі навіть в оригінальній упаковці.

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