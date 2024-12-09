Анни, вітаємо! Красиві картинки та листівки з Днем ангела

Теплі картинки стануть гарним способом привітати Анн

У понеділок, 8 грудня, відповідно до новоюліанського календаря День ангела відзначають жінки, на ім'я Анна. Раніше свято припадало на 22 грудня.

Ім'я Анна є одним із найпопулярніших в Україні. Воно виникло від давньоєврейського жіночого ймення Ханна, що означає "хоробра", "милосердна", "благодійна". Уперше це ім'я можна було побачити у Біблії, адже так називалась мама Діви Марії та бабуся Ісуса Христа.

Анна разом з чоловіком Іоакимом багато років мріяли про дітей. Подружжя пообіцяло Господу віддати дитину до храму для служіння йому. Невдовзі ангел з'явився перед Анною і повідомив, що скоро вона стане мамою.

Так і відбулося. Анна народила доньку, яку назвали Марією. Коли дівчинці виповнилось 3 роки, батьки віддали її до Єрусалимського Храму. Таким чином, Марія присвятила своє життя Богу.

З нагоди свята "Телеграф" зібрав теплу добірку картинок і листівок. Надсилайте рідним, близьким, знайомим, яких звуть Анна та вітайте їх з іменинами.

Картинки з Днем ангела Анни 2024

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