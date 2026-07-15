Коли День сім'ї в Україні 2026. Чи святкуємо його у липні

В цей день зателефонуйте рідним

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День ідеальної сім'ї — неофіційне свято, присвячене родинним цінностям, взаєморозумінню та теплим стосункам між близькими людьми. Цей день не має статусу державного свята в більшості країн.

Попри назву, День ідеальної сім’ї не означає, що існує якийсь єдиний "правильний" образ родини. Навпаки, ідеальною вважають ту сім’ю, де люди можуть бути собою, допомагають одне одному та проходять через труднощі разом.

Коли в Україні відзначають День сім’ї

В Україні власний День сім’ї відзначають 15 травня. Це свято збігається з Міжнародним днем сім’ї, який був започаткований Організацією Об’єднаних Націй у 1993 році. Його мета — привернути увагу суспільства до ролі сім’ї, проблем, з якими можуть стикатися родини.

Сім'я. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Варто зазначити, що 15 травня — це не те саме свято, що День ідеальної сім’ї 18 липня. Вони мають різне походження та різні акценти. Український День сім’ї є частиною міжнародної ініціативи ООН, тоді як День ідеальної сім’ї має більш неформальний характер.

У День ідеальної сім'ї заведено дякувати рідним за підтримку, телефонувати тим, хто далеко, або робити невеликі приємні сюрпризи. Для багатьох це привід не створювати картинку "ідеальної сім’ї", а звернути увагу на реальні стосунки — вміння слухати, пробачати та бути поруч.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається День дідуся. Привітати дідусів можна буде вже в липні.