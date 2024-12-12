Працівники фармкомпанії "Здоров’я" завоювали перші місця на Кубку України з вільної боротьби

Протягом 4—5 грудня у Львові відбулися заключні борцівські змагання сезону 2024 року — Кубок України з вільної боротьби та чемпіонат України з греко-римської боротьби. У двох вагових категоріях "вільників" перемогу здобули працівники фармкомпанії "Здоров’я".

Цьогорічні змагання зібрали понад 400 найкращих борців. Спортсмени боролися не лише за престижні нагороди, але й пройшли відбір для формування національної збірної України на наступний рік.

Борцівські поєдинки відзначилися високим рівнем організації. Видовищності додали ефектне оздоблення залу, багато світла, багатокамерна трансляція і великий монітор із якісними повторами для суддів. Вже другий рік поспіль однією з окрас турніру є ексклюзивний кубок, який є перехідним. Борцівський трофей входить до Національного реєстру Рекордів України як найцінніший спортивний трофей в Україні.

У командному заліку володарем Кубка України цьогоріч знову стала команда Івано-Франківської області.

В індивідуальних змаганнях з вільної боротьби серед чоловіків працівники фармкомпанії "Здоров’я" здобули два перших місця.

У найлегшій ваговій категорії до 57 кг золото завоював Каміль Керімов, здолавши у фіналі Івано-франківського спортсмена. Серед чоловіків до 86 кг переможцем став Мухаммед Алієв, який у фіналі змагався з полтавським спортсменом.

Фармкомпанія "Здоров'я" вже багато років допомагає перспективним борцям і популяризує спорт серед молоді. Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я", переконаний, що попри всі виклики часу потрібно продовжувати підтримувати спортсменів. Адже їхні перемоги на міжнародній арені прославляють нашу країну.

— Ми маємо багато талановитих спортсменів, якими пишаємось. Упевнений, що з такою волею до перемоги, працьовитістю та силою характеру їхні імена знатиме світ. Вони гордість нашої компанії та країни, — наголосив Олександр Доровський.