Работники фармкомпании "Здоровье" завоевали первые места на Кубке Украины по вольной борьбе

4—5 декабря во Львове состоялись заключительные борцовские соревнования сезона 2024 года — Кубок Украины по вольной борьбе и чемпионат Украины по греко-римской борьбе. В двух весовых категориях "вольников" победу одержали работники фармкомпании "Здоровье".

Соревнования в этом году собрали более 400 лучших борцов. Спортсмены сражались не только за престижные награды, но и прошли отбор для формирования национальной сборной Украины на следующий год.

Борцовские поединки отличились высоким уровнем организации. Зрелищности добавили эффектная отделка зала, много света, многокамерная трансляция и большой монитор с качественными повторами для судей. Уже второй год подряд одним из украшений турнира является переходной эксклюзивный кубок. Борцовский трофей входит в Национальный реестр Рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине.

В командном зачете обладателем Кубка Украины снова стала команда Ивано-Франковской области.

В индивидуальных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин работники фармкомпании "Здоровье" получили два первых места.

В самой легкой весовой категории до 57 кг золото завоевал Камиль Керимов, победивший в финале ивано-франковского спортсмена. Среди мужчин до 86 кг победителем стал Мухаммед Алиев, в финале соревновавшийся с полтавским спортсменом.

Фармкомпания "Здоровье" уже много лет помогает перспективным борцам и популяризирует спорт среди молодежи. Александр Доровской, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье", убежден, что при всех вызовах времени нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.

— У нас много талантливых спортсменов, которыми гордимся. Уверен, что с такой волей к победе, трудолюбием и силой характера их имена будет знать мир. Они гордость нашей компании и страны, — подчеркнул Александр Доровской.