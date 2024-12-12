Укр

Работники фармкомпании "Здоровье" завоевали первые места на Кубке Украины по вольной борьбе

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Работники фармкомпании "Здоровье" завоевали первые места на Кубке Украины по вольной борьбе Новость обновлена 12 декабря 2024, 17:49

4—5 декабря во Львове состоялись заключительные борцовские соревнования сезона 2024 года — Кубок Украины по вольной борьбе и чемпионат Украины по греко-римской борьбе. В двух весовых категориях "вольников" победу одержали работники фармкомпании "Здоровье".

Соревнования в этом году собрали более 400 лучших борцов. Спортсмены сражались не только за престижные награды, но и прошли отбор для формирования национальной сборной Украины на следующий год.

Борцовские поединки отличились высоким уровнем организации. Зрелищности добавили эффектная отделка зала, много света, многокамерная трансляция и большой монитор с качественными повторами для судей. Уже второй год подряд одним из украшений турнира является переходной эксклюзивный кубок. Борцовский трофей входит в Национальный реестр Рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине.

В командном зачете обладателем Кубка Украины снова стала команда Ивано-Франковской области.

В индивидуальных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин работники фармкомпании "Здоровье" получили два первых места.

В самой легкой весовой категории до 57 кг золото завоевал Камиль Керимов, победивший в финале ивано-франковского спортсмена. Среди мужчин до 86 кг победителем стал Мухаммед Алиев, в финале соревновавшийся с полтавским спортсменом.

коллектив

Фармкомпания "Здоровье" уже много лет помогает перспективным борцам и популяризирует спорт среди молодежи. Александр Доровской, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье", убежден, что при всех вызовах времени нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.

— У нас много талантливых спортсменов, которыми гордимся. Уверен, что с такой волей к победе, трудолюбием и силой характера их имена будет знать мир. Они гордость нашей компании и страны, — подчеркнул Александр Доровской.

Теги:
#Александр Доровской