Дерев'яні млини, білі будинки та повноводні річки: як виглядала Полтавщина понад 100 років тому

Старі світлини переносять у часи, коли життя текло розмірено, а люди більше залежали від природи та власної праці

Споглядати ретро світлини — це завжди подорож у минуле, можливість побачити, як виглядав світ, що існував до нас. Старі фотографії — це не лише історичний документ, але й емоційний зв’язок із тим, як жили наші предки: їхній побут, природа, архітектура, праця. У групі Facebook Violity опублікували серію світлин Полтавщини, зроблених понад сто років тому. Вони демонструють красу та автентичність краю в ті далекі часи. Пропонуємо разом поглянути на ці неймовірні кадри.

Головним джерелом заробітку для місцевих селян було сільське господарство. Льон, що вирощували на полях, став не тільки основою для виготовлення тканин, а й символом праці багатьох поколінь. На старих знімках можна побачити процесу збирання льону.

Річки Ворскла та Псел були не тільки осередками природної краси, а й важливими шляхами сполучення. Пароми на Ворсклі, зокрема біля села Гавронці, показують, як жителі Полтавщини долали водні перешкоди, коли ще не існувало сучасних мостів. Ці пароми слугували основним засобом для перевезення людей, худоби та товарів.

Паром на Ворсклі

Також на світлинах можна побачити дерев'яні млини, що височіли над полями. Їхні крила оберталися завдяки силі вітру, перетворюючи зерно на борошно. Ці млини належали заможній родині Кочубеїв.

Тогочасна архітектура Полтавщини відзначалася простотою та гармонією з природою. Білі хати, вкриті солом’яними стріхами, віддзеркалювали традиційний спосіб життя українців.

Ці знімки нагадують часи, коли люди жили ближче до природи, працювали рука об руку, і життя хоча й було складнішим, але мало свої радощі та спокій.

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