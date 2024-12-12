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Спеціально спалили, а потім відбудували: як виглядав легендарний "Привоз" в Одесі

Автор
Наталя Граковська
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На ринку завжди велася активна торгівля
На ринку завжди велася активна торгівля. Фото Viknaodessa.od.ua, Instagram, колаж "Телеграф"

На старих фото, що збереглися, іноді "Привоз" має настрашливий вигляд

Одеський ринок "Привоз" — не просто місце торгівлі, а символ міста, його історії та унікальної атмосфери. З моменту свого заснування на початку XIX століття він став однією з головних пам’яток, що приваблює городян та гостей міста. "Привоз" — це не лише ринок, а й місце, де перетинаються історії, культури та уподобання Одеси.

Раніше ми розповідали історію появи ринку "Озерка" у Дніпрі. Тепер пропонуємо подивитися, як виглядав "Привоз" у різні роки свого існування. Старі фото ринку були опубліковані на сайті Viknaodessa.od.ua.

Ідея створення "Привозу" виникла 1804 року, коли на Ново-Рибній вулиці (зараз Пантелеймонівська) з’явилися перші "Рибні ряди". Через два десятиліття на Привізній площі було засновано ринок, який спочатку був придатком Старого ринку та спеціалізувався на продажі привізних товарів — звідси його назва. Спочатку торгівля велася прямо з возів та фур, доки не з’явилися перші крамниці.

Привізна площа біля старого цвинтаря в Одесі фото
Привізна площа

Проте "цивілізованості" ринку це не додало. Бруд, сморід та антисанітарія були невіддільною частиною цього місця.

Спалах чуми в Одесі став трагічним епізодом в історії "Привозу". Через епідемію, джерелом якої визнали щурів, що мешкали на ринку, його спалили.

Привоз під час спалаху чуми в Одесі
У 1902 році з Привозу почався спалах чуми
Привоз спалили під час епідемії чуми фото
Територію ринку залили карболкою та розчином гашеного вапна, після чого підпалили

Місто виплатило компенсацію торговцям, тимчасово розмістивши їх на Куликовому полі. Пізніше "Привоз" було відновлено — цього разу з каменю.

У 1913 році ринок перетворився: розробили проєкт Фруктового пасажу, що складався з чотирьох двоповерхових корпусів з арками та кованими воротами. Цей ансамбль став окрасою "Привозу". Після революції ринок спробували перейменувати на "Жовтневий", але нова назва не прижилася.

Фруктовий пасаж Привоз фото
Фруктовий пасаж на Привозі, приблизно 1914 рік
Привоз Одесса під час окупації фото
Привоз у 1942–1943 рр.

У 1958 році на ринку з’явилися капітальні м’ясний та молочний корпуси, а його територію заасфальтували. На "Привозі" навіть у найскладніші часи можна було знайти делікатеси, такі як осетри, червона риба та ікра, хоча їхня вартість була високою.

Привоз у 1950-ті роки фото
Привоз у 1950-ті роки
Привоз в Одесі фото старі
Привоз, 1976 рік, фотограф Кенно Туомінен

До кінця XX століття ринок потребував оновлення. Генеральна реконструкція розпочалася у 1990-х роках: до 2007 року збудували нові корпуси та торгові центри, серед яких виділявся "Новий Привоз". До комплексу увійшли також готель "Чорне Море" та сучасні павільйони.

Привоз Одеса старі фото
Привоз у 2009 році

У 2020 році стартував черговий етап реконструкції: впорядкували вхідні зони, оновили дорожнє покриття та звели нові павільйони.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розважалися на гірськолижному курорті у Ворохті 90 років тому.

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#Одеса #Привоз #Ретро #Старі фотографії