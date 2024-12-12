Спеціально спалили, а потім відбудували: як виглядав легендарний "Привоз" в Одесі

На старих фото, що збереглися, іноді "Привоз" має настрашливий вигляд

Одеський ринок "Привоз" — не просто місце торгівлі, а символ міста, його історії та унікальної атмосфери. З моменту свого заснування на початку XIX століття він став однією з головних пам’яток, що приваблює городян та гостей міста. "Привоз" — це не лише ринок, а й місце, де перетинаються історії, культури та уподобання Одеси.

Раніше ми розповідали історію появи ринку "Озерка" у Дніпрі. Тепер пропонуємо подивитися, як виглядав "Привоз" у різні роки свого існування. Старі фото ринку були опубліковані на сайті Viknaodessa.od.ua.

Ідея створення "Привозу" виникла 1804 року, коли на Ново-Рибній вулиці (зараз Пантелеймонівська) з’явилися перші "Рибні ряди". Через два десятиліття на Привізній площі було засновано ринок, який спочатку був придатком Старого ринку та спеціалізувався на продажі привізних товарів — звідси його назва. Спочатку торгівля велася прямо з возів та фур, доки не з’явилися перші крамниці.

Привізна площа

Проте "цивілізованості" ринку це не додало. Бруд, сморід та антисанітарія були невіддільною частиною цього місця.

Спалах чуми в Одесі став трагічним епізодом в історії "Привозу". Через епідемію, джерелом якої визнали щурів, що мешкали на ринку, його спалили.

У 1902 році з Привозу почався спалах чуми

Територію ринку залили карболкою та розчином гашеного вапна, після чого підпалили

Місто виплатило компенсацію торговцям, тимчасово розмістивши їх на Куликовому полі. Пізніше "Привоз" було відновлено — цього разу з каменю.

У 1913 році ринок перетворився: розробили проєкт Фруктового пасажу, що складався з чотирьох двоповерхових корпусів з арками та кованими воротами. Цей ансамбль став окрасою "Привозу". Після революції ринок спробували перейменувати на "Жовтневий", але нова назва не прижилася.

Фруктовий пасаж на Привозі, приблизно 1914 рік

Привоз у 1942–1943 рр.

У 1958 році на ринку з’явилися капітальні м’ясний та молочний корпуси, а його територію заасфальтували. На "Привозі" навіть у найскладніші часи можна було знайти делікатеси, такі як осетри, червона риба та ікра, хоча їхня вартість була високою.

Привоз у 1950-ті роки

Привоз, 1976 рік, фотограф Кенно Туомінен

До кінця XX століття ринок потребував оновлення. Генеральна реконструкція розпочалася у 1990-х роках: до 2007 року збудували нові корпуси та торгові центри, серед яких виділявся "Новий Привоз". До комплексу увійшли також готель "Чорне Море" та сучасні павільйони.

Привоз у 2009 році

У 2020 році стартував черговий етап реконструкції: впорядкували вхідні зони, оновили дорожнє покриття та звели нові павільйони.

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