Деревянные мельницы, белые дома и полноводные реки: как выглядела Полтавщина более 100 лет назад

Старые фотографии переносят во времена, когда жизнь текла размеренно, а люди больше зависели от природы и собственного труда

Смотреть ретро фотографии — это всегда путешествие в прошлое, возможность увидеть, как выглядел существовавший до нас мир. Старые фотографии это не только исторический документ, но и эмоциональная связь с предками: их бытом, природой, архитектурой, трудом. В группе Facebook Violity опубликовали серию фотографий Полтавщины, сделанных более ста лет назад. Они демонстрируют красоту и подлинность края в те далекие времена. Предлагаем вместе взглянуть на эти невероятные кадры.

Главным источником заработка местных крестьян было сельское хозяйство. Лен, выращиваемый на полях, стал не только основой для изготовления тканей, но и символом труда многих поколений. На старых снимках можно увидеть процесс уборки льна.

Реки Ворскла и Псел были не только средоточиями естественной красоты, но и важными путями сообщения. Паромы на Ворскле, в частности возле села Гавронцы, показывают, как жители Полтавщины преодолевали водные препятствия, когда еще не существовало современных мостов. Эти паромы служили основным средством перевозки людей, скота и товаров.

Паром на Ворскле

Также на фотографиях можно увидеть деревянные мельницы, возвышающиеся над полями. Их лопасти вращались благодаря силе ветра, превращая зерно в муку. Эти мельницы принадлежали зажиточной семье Кочубеев.

В то время архитектура Полтавщины отличалась простотой и гармонией с природой. Белые дома, покрытые соломенными крышами, отражали традиционный образ жизни украинцев.

Эти снимки напоминают времена, когда люди жили ближе к природе, работали рука об руку, и жизнь хоть и была более сложной, но имела свои радости и спокойствие.

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