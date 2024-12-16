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Деревянные мельницы, белые дома и полноводные реки: как выглядела Полтавщина более 100 лет назад

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Река Псел на Полтавщине
Река Псел на Полтавщине. Фото Wikipedia, Facebook, коллаж "Телеграф"

Старые фотографии переносят во времена, когда жизнь текла размеренно, а люди больше зависели от природы и собственного труда

Смотреть ретро фотографии — это всегда путешествие в прошлое, возможность увидеть, как выглядел существовавший до нас мир. Старые фотографии это не только исторический документ, но и эмоциональная связь с предками: их бытом, природой, архитектурой, трудом. В группе Facebook Violity опубликовали серию фотографий Полтавщины, сделанных более ста лет назад. Они демонстрируют красоту и подлинность края в те далекие времена. Предлагаем вместе взглянуть на эти невероятные кадры.

Главным источником заработка местных крестьян было сельское хозяйство. Лен, выращиваемый на полях, стал не только основой для изготовления тканей, но и символом труда многих поколений. На старых снимках можно увидеть процесс уборки льна.

Полтавская область — старые фото

Реки Ворскла и Псел были не только средоточиями естественной красоты, но и важными путями сообщения. Паромы на Ворскле, в частности возле села Гавронцы, показывают, как жители Полтавщины преодолевали водные препятствия, когда еще не существовало современных мостов. Эти паромы служили основным средством перевозки людей, скота и товаров.

Старые фото Ворсклы
Паром на Ворскле
Река Псел — старые фото Полтавской области

Также на фотографиях можно увидеть деревянные мельницы, возвышающиеся над полями. Их лопасти вращались благодаря силе ветра, превращая зерно в муку. Эти мельницы принадлежали зажиточной семье Кочубеев.

Старые мельницы на Полтавщине - фото

В то время архитектура Полтавщины отличалась простотой и гармонией с природой. Белые дома, покрытые соломенными крышами, отражали традиционный образ жизни украинцев.

Дома на Полтавщине — фото
Полтавщина на рубеже 20 века - фото

Эти снимки напоминают времена, когда люди жили ближе к природе, работали рука об руку, и жизнь хоть и была более сложной, но имела свои радости и спокойствие.

Раньше мы рассказывали, как выглядели дома жителей Луганщины 100 лет назад.

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#Полтавская область #Полтавщина #Ретро #Старые фото