Знищений під час війни, але позначений на фото: який вигляд мав один із шикарних готелів Харкова

Відвідувати його могли лише заможні люди

З часом вигляд міст невблаганно змінюється. Нові архітектурні проєкти займають місце старовинних будівель, стираючи їх з землі. Багато споруд зникають у ході воєн, стихійних лих або через неможливість їх відновлення. Кожна втрачена будівля — це, зокрема, зникнення історії та архітектурної спадщини.

Раніше ми розповідали про "Гранд Готель" у Харкові, який було повністю знищено під час війни. Ще однією з таких пам’ятних будівель став готель "Метрополь", який був відомий своєю витонченістю та статусом. І хоча він не був зруйнований вщент, відновлювати будівлю не стали. Сьогодні побачити його можна лише на старих фотографіях, які дозволяють уявити, яким був центр Харкова багато років тому.

Готель "Метрополь" у Харкові був збудований у 1914 році за проєктом архітектора Бориса Корнєєнка. Він знаходився в самому серці міста — на площі Конституції (тодішньої Миколаївській площі). Будівля вирізнялася оригінальним архітектурним рішенням і вважалася одним із найкращих готелів Харкова, пропонуючи своїм гостям винятковий рівень комфорту та престижності.

До революції готель мав назву "Метрополь", відображаючи його елітарний статус і стиль. Однак після встановлення радянської влади назва змінилася на більш "ідеологічно відповідну" — "Красная".

Демонстрація біля "Метрополя" 3 березня 1917 року

Доля "Метрополя" змінилася у роки Другої світової війни. Будівля сильно постраждала внаслідок бомбардувань та пожеж, практично повністю вигорівши зсередини. Після закінчення війни було прийнято рішення про її знесення, оскільки відновлення виявилося неможливим.

Готель "Красная" у Харкові, 1942 рік

На місці готелю у 1950-х роках з’явився багатоповерховий житловий будинок, збудований за проєктом архітекторів Костенко та Пономарьової. Цей будинок досі стоїть на майдані Конституції.

Будинок на Конституції, 20 збудували на місці зруйнованого готелю

Раніше ми розповідали, як у різні роки виглядав легендарний ринок "Привоз" в Одесі.