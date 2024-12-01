Під час війни будівлю зруйнували вщент: як виглядав один із найрозкішніших готелів Харкова

Деякий час у будівлі розташовувалося консульство Франції

Міста змінюються з часом: одні будівлі старіють, поступаючись місцем новим, інші — зникають під ударами війни або через зміну міської забудови. Харків, як і будь-яке інше місто, пережив і продовжує переживати чимало перетворень. Деякі з його перлин архітектури сьогодні можна побачити лише на старих фотографіях чи спогадах сучасників. Однією з таких втрачених визначних пам’яток є "Гранд-готель" — один із найрозкішніших готелів дореволюційного Харкова.

Історія "Гранд-готелю" у Харкові

Будівля готелю була побудована в 1830-х роках на Торговій площі (нині Павловська), ставши однією з перших кам’яних споруд у центрі міста, що тоді ще забудовувалось. Її засновником був купець Аким Павлов, який вклав чималі кошти у будівництво цієї величної триповерхової споруди. Пізніше його син, Микита Павлов, добудував ще один поверх, зробивши будинок одним із найбільших та найпомітніших у Харкові.

"Гранд-готель", також відомий як "Європейський готель" або "Гранд-готель Проспер", пропонував своїм постояльцям близько ста номерів, оформлених з неперевершеною на той час розкішшю. Стіни кімнат прикрашали шовкові тканини, меблі були виконані з дорогих порід дерева, а підлогу застилали килими. У цьому готелі часто зупинялися представники вищого світу, іноземні дипломати та заможні мандрівники.

Гранд-готель на Павлівській площі

На першому поверсі готелю розташовувався елітний ресторан, який славився вишуканою кухнею. Тут подавали страви, які б могли стати гордістю будь-якого столичного закладу. Це місце було популярне не лише серед постояльців, а й у місцевої еліти, яка любила тут проводити вечори.

Особливу роль в історії "Гранд-Готелю" зіграло французьке віцеконсульство. На початку ХХ століття консульство розмістилося саме у цьому готелі. Як зазначає "Харков манящий", 1910 року в одному з номерів проживав французький віцеконсул Людовік Рабю, а пізніше — Марінасс Каваласс. На той момент невідомо, чому консульство залишило свою колишню адресу і влаштувалося в готелі, проте це говорить про статус і високий рівень послуг.

З початком Громадянської війни "Гранд-Готель" перетворився на центр військової діяльності. Тут знаходився штаб Добровольчої армії, а після приходу більшовиків будівля знову стала готелем, але вже під назвою "Спартак".

На жаль, чудовий "Гранд Готель" не пережив Другу світову війну. 1943 року під час бойових дій його було зруйновано. На місці, де колись стояв цей готель, встановили монумент, присвячений незалежності України, але й він простояв лише до 2012 року.

Пам’ятник на честь незалежності на місці, де стояв Гранд-готель

Сьогодні від величного "Гранд-готелю" залишилися лише старі знімки та записи у путівниках.

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