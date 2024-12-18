Сначала вагоны забрасывали помидорами: как выглядели первые трамваи во Львове

Сегодня старые трамваи можно увидеть только в музеях или на фотографиях

Старые фотографии – это своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть в прошлое и увидеть, как жили люди, какими были улицы и чем удивлял город много лет назад. Интересно рассматривать не только старые здания, но и узнавать первые шаги технологий, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Когда-то передвижение на трамвае было диковинкой, а новинка вызвала не восхищение, а настоящий скандал. Первый трамвай во Львове прошел через испытание человеческим непониманием, но стал важным символом развития города Льва.

История первого львовского трамвая

Конный трамвай и "тарадайки" на пл. Марийской (нынешняя пл. Мицкевича)

25 ноября 1879 во Львове состоялась пробная поездка первого трамвая — тогда еще конного. Это был большой шаг не только для города, но и для всей Украины, ведь Львов стал первым украинским городом, где появился этот вид транспорта. Конечно, не все сразу было гладко: колеи долго готовили, пробную поездку пришлось задержать из-за льда и снега на рельсах, но в конце концов первые три вагона отправились в путь.

После длительных приготовлений 3 мая 1880 конный трамвай впервые прокатился по львовским улицам. Но местные жители встретили новшества неоднозначно. Как отмечает lviv-tourist.info, первый трамвай вызвал большое возмущение. Его даже забросали гнилыми помидорами и яйцами! Горожане не привыкли к шуму, издававшему трамвай, и некоторые якобы не понимали, почему по улицам должно ездить такое чудо техники. Но, несмотря на это, любопытство взяло свое: многие садились в вагоны только для того, чтобы испытать новинку.

Конный трамвай на ул. Б. Хмельницкого

Как работал первый львовский трамвай

Первый маршрут проходил от железнодорожного вокзала через современный проспект Свободы до Таможенной площади. Сначала конный трамвай курсировал каждые 9 минут, а за день совершал до 19 рейсов. И хотя новый транспорт сначала вызвал сопротивление, за первый год работы им воспользовалось более 1,5 миллиона пассажиров.

За первый год работы конный трамвай перевез более 1,5 млн пассажиров

Вагоны для львовского конного трамвая изготовили в австрийском городе Грац. Они были темно-коричневого цвета с красным убранством, а сбоку гордо красовалась надпись "Львовский трамвай". Летом трамвай тащили две пары лошадей, зимой – четыре. После нескольких кругов маршрута лошадей меняли и отправляли отдыхать в специальное депо, расположенное на нынешней улице Ярослава Мудрого.

Путь к электрическому трамваю

Со временем во Львове начали задумываться о замене конного трамвая на более современный — сначала паровой, а затем электрический. Паровой трамвай так и не прижился из-за сложного ландшафта города и большого количества дыма. А электрический трамвай стал настоящим прорывом. Его первые пробные рейсы состоялись 31 мая 1894, накануне Галицкой краевой выставки.

Тогдашние электрические трамваи были маленькими, деревянными и обшитыми металлом, но они дали старт новой эпохе городского транспорта.

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