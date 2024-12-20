Осталось 10 дней, чтобы получить этот вид субсидии

Субсидия на печное топливо предоставляется по заявлению граждан

Субсидия на дрова – один из видов государственной поддержки. Она предоставляется только тем домохозяйствам, нуждающимся в топливе для печного отопления и не имеющим других альтернатив. Можно претендовать не только на помощь с дровами, но и жидким печным топливом.

Такой вид жилищной субсидии назначается ежегодно. Для этого предоставляется заявление и декларация в Пенсионный фонд. При определении суммы субсидии учитываются доходы за прошлый календарный год.

Максимальные суммы субсидий

16234 гривны в год — это максимальный размер субсидии для одной семьи, использующей дрова для отопления.

Для уязвимых категорий оказывают дополнительную поддержку, выплачиваемую раз в сезон. Общая сумма может достигнуть 21 тысячи грн. Размер поддержки учитывается индивидуально, она предоставляется без дополнительного запроса.

Кто может претендовать на выплату субсидии

На государственную помощь с печным отоплением могут претендовать только домохозяйства, где нет центрального, газового или электрического отопления. Получить субсидию могут следующие области:

Харьковская

Донецкая

Николаевская

Днепропетровская

Черниговская

Сумская

Запорожская

Херсонская

Луганск.

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