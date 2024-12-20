Осталось 10 дней, чтобы получить этот вид субсидии
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Субсидия на печное топливо предоставляется по заявлению граждан
Субсидия на дрова – один из видов государственной поддержки. Она предоставляется только тем домохозяйствам, нуждающимся в топливе для печного отопления и не имеющим других альтернатив. Можно претендовать не только на помощь с дровами, но и жидким печным топливом.
Такой вид жилищной субсидии назначается ежегодно. Для этого предоставляется заявление и декларация в Пенсионный фонд. При определении суммы субсидии учитываются доходы за прошлый календарный год.
Максимальные суммы субсидий
- 16234 гривны в год — это максимальный размер субсидии для одной семьи, использующей дрова для отопления.
- Для уязвимых категорий оказывают дополнительную поддержку, выплачиваемую раз в сезон. Общая сумма может достигнуть 21 тысячи грн. Размер поддержки учитывается индивидуально, она предоставляется без дополнительного запроса.
Кто может претендовать на выплату субсидии
На государственную помощь с печным отоплением могут претендовать только домохозяйства, где нет центрального, газового или электрического отопления. Получить субсидию могут следующие области:
- Харьковская
- Донецкая
- Николаевская
- Днепропетровская
- Черниговская
- Сумская
- Запорожская
- Херсонская
- Луганск.
Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах получения субсидии для арендующих недвижимость. В одном из случаев договор аренды не требуется.