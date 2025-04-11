Нове слово у бойових діях? В ЗСУ почали тестувати наземні дрони на оптоволокні

Українські військові, як і росіяни, використовували такі дрони безпосередньо у бойових діях, але випадки використання мали епізодичний характер

В Україні почалися тестування бойових наземних безпілотників (роботів), якими керують через оптоволоконний кабель. Це зробить наземні дрони невразливими до російських засобів радіоелектронної боротьби, від яких страждають дрони на "традиційному" дистанційному керуванні.

Про це повідомляє Business Insider. Зазначається, що тести проводить український defense-tech кластер Brave1, основне призначення наземних дронів – атаки на живу силу росіян, логістичні операції та знищення ворожої техніки.

Загалом зараз ведуться випробування семи різних зразків наземних дистанційно керованих дронів під загальною назвою "Unmanned Ground Vehicle (UGV)". Деякі з представлених моделей вже привернули увагу спеціалістів: вони керуються виключно через оптоволокно, що дає їм можливість виконувати бойові завдання в умовах сильних радіоелектронних перешкод з боку ворога.

Водночас вже зрозуміло, що наземні дрони на оптоволоконному керуванні важко використовувати для логістичних місій, оскільки є ризик заплутування кабелів та втрати керування. З іншого боку, волоконно-оптичне з’єднання забезпечує стабільну передачу команд та трансляцію відео на великих відстанях. Припускається, що такі дрони можна використовувати для евакуації поранених та вбитих солдатів, у якості камікадзе, або як сторожові засоби, особливо вночі – деякі моделі обладнані кулеметними турелями та тепловізорами.

Українські військові, як і росіяни, використовували такі дрони безпосередньо у бойових діях, але випадки використання мали епізодичний характер. Наразі триває розробка тактики бойового використання оптоволоконних наземних дронів. Один з українських високопосадовців сказав виданню, що оптоволоконні наземні дрони можуть стати технологією, яка вчергове змінить правила війни – як вже неодноразово ставалося з 2022 року.

Нагадаємо, що 8 квітня під час візиту бельгійської урядової делегації вперше показали українську розробку – дрон-перехоплювач, який збиває російські ударні БПЛА типу "шахед". Він вже активно використовується для протидії ворожим безпілотникам, є перші результати.

Українські військові активно розробляють чисельні наземні комплекси з дистанційним керуванням. Серед них представлений ще у 2023 році НРК "Лють". Його ЗСУ використовували під час операцій в Курській області. Також "Телеграф" розповідав й про інших наземних роботів на службі в Силах оборони. Наземні бойові дрони "Равлик" та Droid лише у січні 2025 року кодифікували, але вони вже мають великі перспективи на фронті.