Клієнт Vodafone попросив тариф без "непотрібних послуг" та отримав відповідь

Оператор надав стандартну відповідь

Vodafone часто отримує критику від своїх клієнтів. Цього разу один з них звернувся з проханням про тарифний план, в якому непотрібно було б платити за послуги, в яких немає потреби.

Цю пропозицію чоловік висловив під одним з дописів на Facebook-сторінці Vodafone Ukraine. Представник оператора відповів.

"А можна тариф без непотрібних послуг, що не використовуються? Без смс, без інтернету, з похвилинною оплатою – скільки наговорив – стільки й заплатив. З 20 ГБ на місяць я використовую максимум 2, жодної СМС за останні роки не відправляв", — написав абонент.

У відповідь представник оператора зазначив, що в компанії розуміють бажання платити лише за необхідні послуги. Проте нічого конкретного не сказав.

"Розуміємо ваше бажання платити тільки за те, чим реально користуєтесь! Дякуємо за такий конкретний зворотний зв’язок — ми постійно аналізуємо побажання клієнтів, щоб адаптувати тарифні пропозиції", — йдеться у відповіді.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно українець поскаржився на нестандартну ситуацію — через працівника Vodafone у під'їзді протікає дах. Співробітник компанії додумався просвердлити у стелі під'їзду отвір для проводів.