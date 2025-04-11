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Клієнт Vodafone попросив тариф без "непотрібних послуг" та отримав відповідь

Автор
Олена Руденко
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Клієнти змушують платити за те, чим не користуються
Клієнти змушують платити за те, чим не користуються. Фото Колаж "Телеграф"

Оператор надав стандартну відповідь

Vodafone часто отримує критику від своїх клієнтів. Цього разу один з них звернувся з проханням про тарифний план, в якому непотрібно було б платити за послуги, в яких немає потреби.

Цю пропозицію чоловік висловив під одним з дописів на Facebook-сторінці Vodafone Ukraine. Представник оператора відповів.

"А можна тариф без непотрібних послуг, що не використовуються? Без смс, без інтернету, з похвилинною оплатою – скільки наговорив – стільки й заплатив. З 20 ГБ на місяць я використовую максимум 2, жодної СМС за останні роки не відправляв", — написав абонент.

У відповідь представник оператора зазначив, що в компанії розуміють бажання платити лише за необхідні послуги. Проте нічого конкретного не сказав.

"Розуміємо ваше бажання платити тільки за те, чим реально користуєтесь! Дякуємо за такий конкретний зворотний зв’язок — ми постійно аналізуємо побажання клієнтів, щоб адаптувати тарифні пропозиції", — йдеться у відповіді.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно українець поскаржився на нестандартну ситуацію — через працівника Vodafone у під'їзді протікає дах. Співробітник компанії додумався просвердлити у стелі під'їзду отвір для проводів.

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#Мобільний зв'язок #Тарифи #Vodafone #Водафон #Мобільний оператор