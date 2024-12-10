На яку субсидію можна претендувати в Україні

Деталі про три основні види допомоги

В Україні існує кілька видів субсидій, які надаються для підтримки для різних категорій населення. "Телеграф" розповідає про основні з них — державні. На місцях можуть також призначатись інші види допомоги. Наймасовіша в Україні — субсидія на комунальні послуги.

Субсидія на оплату послуг ЖКГ

Це адресна державна допомога, призначена для сімей з низьким доходом, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Вона покриває витрати на управління багатоквартирним будинком, абонентське обслуговування та комунальні послуги (електричну та теплову енергію, гарячу воду, водопостачання тощо).

Умови отримання: Для отримання житлової субсидії необхідно, щоб розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищував обов'язковий платіж, який рахується індивідуально для кожного домогосподарства на основі його доходів. Для отримання субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи через вебпортал ПФУ, портал "Дія", особисто в Пенсійному фонді тощо. Субсидія виплачується щомісяця. При призначенні є особливості для ВПО, орендарів тощо.

Субсидія на пічне паливо

Цей вид субсидії також призначається адресно тим домогосподарствам, які не мають альтернативного способу опалення, окрім печей. Для субсидії враховуються доходи домогосподарства за попередній календарний рік. Субсидія виплачується одноразово, раз на рік. Вразливі категорії до кінця 2024 року можуть отримати додаткову суму допомоги від міжнародних донорів. Розподіляє її пенсійний фонд на основі наявних даних. Загальна сума виплати на дрова чи інше паливо не перевищує 21 000 грн та надається не у всіх областях.

Субсидія на оренду

Ця субсидія наразі тільки анонсована, а запрацювати має з середини січня. Сума допомоги буде залежати не тільки від статку родини, а й від вартості орендованого житла в області, де вона призначається. Отримувати цю допомогу зможуть переселенці, в яких оренда вартує понад 30 % прибутків в кількох "пілотних" областях.

Деталі про нараховану субсидію та нюанси призначеної виплати можна перевіряти на порталі Пенсійного фонду. Відповідь на заявку надходить протягом 14-30 днів.