На борту були і діти. Хто загинув у катастрофі вертольота у Нью-Йорку

Загинуло троє дітей та троє дорослих

У річці Гудзон в Нью-Йорку розбився туристичний вертоліт, внаслідок чого загинули шестеро осіб. Серед загиблих — іспанська родина з п'яти осіб, включно з трьома дітьми, та пілот.

Як повідомляє пожежна служба Нью-Йорка, свідки бачили, як вертоліт "розколовся навпіл" перед падінням біля пірса 40 на перетині Вест-Х'юстон-стріт і Вест-стріт. Про це пише New York Post.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття у зв'язку з трагедією. "Новина про катастрофу гелікоптера на Гудзоні, що надійшла до нас сьогодні, є жахливою", — заявив Санчес у дописі, опублікованому близько 1:32 ночі за місцевим часом у п'ятницю.

"П'ятеро іспанців з однієї сім'ї, троє з яких діти, і пілот втратили життя. Неймовірна трагедія. Я поділяю скорботу близьких жертв у цей нестерпний час". За даними NP, це Агустін Ескобар, президент і генеральний директор Siemens в Іспанії, його дружина і троє дітей.

Ескобара призначили керівником підрозділу Siemens у Іспанії та Південно-Західній Європі у 2022 році. Його попередник, Мігель Анхель Лопес, назвав Ескобара своїм "найкращим можливим наступником". Він зазначав, що чоловік відігравав ключову роль у розвитку мобільності та транспорту в компанії.

За інформацією CNN, вертоліт злетів з Нижнього Манхеттену, зробив коло біля Статуї Свободи, після чого полетів вгору по руслу Гудзона до моста Джорджа Вашингтона на висоті близько 304 метрів. Повертаючись на південь, повітряне судно впало у воду неподалік Нью-Джерсі.

Де впав вертоліт

Мер Джерсі-Сіті Стівен Фулоп зазначив, що роботи з підняття пошкодженого вертольота триватимуть до п'ятниці. "Основні частини літака не були підняті, тому роботи NYPD і NJSP відновляться завтра вранці. (Адміністрація порту) охороняє причал", — написав він.

За даними ABC News, аварія сталася приблизно через 15 хвилин після зльоту. На відео з місця події видно, що під час падіння на вертольоті вже були відсутні хвостовий гвинт та лопать головного гвинта. Правоохоронці та рятувальники наразі встановлюють причини трагедії.

Раніше "Телеграф" писав, що в США нова авіакатастрофа, є поранені. Люди змушені були вийти на крило літака.