Чому діти в СРСР боялися їсти жуйку Turbo: страшний міф вас здивує

Цей міф так ніколи не знайшов підтвердження

У Радянському Союзі однією з улюблених солодощів усіх дітей була жуйка Turbo. Але їсти її завжди доводилося з побоюванням. А все через легенду про леза та голки, які нібито були всередині солодощі.

Це, мабуть, одна з найпоширеніших міфів із того часу. Тоді кожен школяр знав, що перш ніж покласти жуйку до рота, її треба обов’язково розділити на дві частини та переконатися, що всередині нічого немає.

Варто додати, що жуйка Turbo з’явилася на ринку на початку 80-х років. Вона стала улюбленицею багатьох дітей, оскільки насолода відрізнялася яскравим смаком та запахом. А всередині упаковки завжди були вкладки з наклейками.

Жуйка стала дуже популярною і в якийсь момент про неї почали ходити страшні чутки. Казали, що нібито американські диверсанти кладуть у турецьку цукерку лезо та голки, щоб хоч якось нашкодити комуністичному режиму

Звичайно, підтвердження цьому ніякого не було і ніхто ніколи так і не знайшов леза і кути всередині жуйки. Однак багато дітей і підлітків вірили в ці чутки і справді перевіряли насолоду перед вживанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти були дефіцитними в СРСР і були доступні лише заможним людям.