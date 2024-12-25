Почему дети в СССР боялись есть жвачку Turbo: страшный миф вас удивит

Этот миф так никогда и не нашел подтверждения

В Советском Союзе одной из любимых сладостей всех детей была жвачка Turbo. Но есть ее всегда приходилось с опаской. А все из-за легенды о лезвиях и иглах, которые якобы были внутри сладости.

Это, пожалуй, одна из самых распространенных мифов из того времени. Тогда каждый школьник знал, что прежде чем положить жвачку в рот, ее нужно обязательно разделить на две части и убедиться, что внутри ничего нет.

Стоит добавить, что жвачка Turbo появилась на рынке в начале 80-х годов. Она стала любимицей многих детей, поскольку сладость отличалась ярким вкусом и запахом. А внутри упаковки всегда были вкладыши с наклейками.

Жвачка стала очень популярной и в какой-то момент о ней начали ходить страшные слухи. Говорили, что что якобы американские диверсанты кладут в турецкую конфету лезвие и иглы, чтобы хоть как-то навредить коммунистическому режиму

Естественно, подтверждения этому никакого не было и никто никогда так и не нашел лезвия и углы внутри жвачки. Однако многие дети и подростки верили в эти слухи и действительно проверяли сладость перед употреблением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты были дефицитными в СССР и были доступны только состоятельным людям.