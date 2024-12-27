Календар на весь 2025 рік: скільки свят і вихідних буде в українців

Чи будуть у новому році додаткові вихідні

В Україні здавна прийнято з повагою ставитись до кожного свята та ретельно готуватись до його проведення. Особливого значення надається церковним датам, а також звичаям і традиціям, що з ними пов'язані. Попереду на українців чекає зустріч нового 2025 року, а що щодо решти подій?

У наступні дванадцять місяців в Україні заплановано 11 офіційних святкових днів: вісім державних подій та три церковні. Найзначнішим весняним святом всім християн є Великдень. Однак важливо пам’ятати, що з 1 вересня 2023 року дати неперехідних свят було перенесено: тепер вони відзначаються на 13 днів раніше.

Головні свята у 2025 році: календар

Фото: Телеграф

1 січня (середа) — Новий рік

(середа) — Новий рік 8 березня (субота) — Міжнародний жіночий день

(субота) — Міжнародний жіночий день 20 квітня (неділя) – Великдень

(неділя) – Великдень 1 травня (четвер) — День праці

(четвер) — День праці 8 травня (четвер) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

(четвер) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років 8 червня (неділя) — Трійця

(неділя) — Трійця 28 червня (субота) – День Конституції України

(субота) – День Конституції України 15 липня (вівторок) – День Української Державності

(вівторок) – День Української Державності 24 серпня (неділя) – День незалежності України

(неділя) – День незалежності України 1 жовтня (середа) – День захисників та захисниць України

(середа) – День захисників та захисниць України 25 грудня (четвер) — Різдво Христове.

Скільки вихідних буде у 2025 році

В Україні державні свята є вихідними днями, але під час воєнного стану ця норма не діє. Вихідними залишаються лише ті свята, які випадають на суботу чи неділю — у 2025 році їх налічується 104. У жовтні ВРУ продовжила воєнний стан до 7 лютого 2025 року.

Додаткові вихідні або скорочені дні також не додаються. Приватні компанії самостійно вирішують, чи надавати своїм співробітникам вихідні на свята.

Нагадаємо, що зараз саме час подумати, якими подарунками порадувати близьких на свята. "Телеграф" розкрив ідеї подарунків на Новий рік 2025.