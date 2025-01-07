Син експрем’єра Криму і фігурант справи про розкрадання у ЗСУ: як виглядає колишній зять Леоніда Кучми

Ігор Франчук "погорів" на розкраданні $10 млн на формі для ЗСУ

У 1990-х роках другий президент України Леонід Кучма видав заміж свою єдину дочку Олену за бізнесмена та нардепа Ігоря Франчука. У цьому шлюбі з’явився син Роман (1991), а 1997 року подружжя розлучилося. Нещодавно чоловік став фігурантом гучної справи із розкраданням у ЗСУ.

Ігор Франчук – син колишнього прем’єр-міністра Криму Анатолія Франчука, який помер 7 липня 2021 року, та Заслуженого працівника сфери послуг України Людмили Франчук.

Народився колишній зять Кучми у російському Красноярську. 1992 року Ігор Франчук закінчив Московський інститут народного господарства ім. Г. В. Плеханова. З 1994 до 2006 року він був народним депутатом України II, III та IV скликань, обіймав посаду заступника голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. З 2001 до 2006 року Франчук очолював Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз".

Ігор Франчук у молодості (зліва). Екснардеп із батьком Анатолієм Франчуком

Після розлучення з Оленою Пінчук (у мережі немає спільних фото колишньої пари) екснардеп був одружений ще двічі: на галеристці Тетяні Франчук, а з 2009 року — на Юлії Польській, засновниці компанії Роял Груп у Франції.

Окрім старшого Романа, в Ігоря Франчука є сини Олександр (1999), Ярослав (2001) та Ігор (2017), а також дочки Єлизавета (2010) та Катерина (2012).

Тетяна Франчук народила від політика двох синів – Олександра та Ярослава

Юлія Польська – нинішня дружина Ігоря Франчука

Франчук зі своїми дітьми (народження молодшої доньки Катерини), фото 2012 року

Син Франчука від Олени Пінчук – Роман із дружиною Марією Гнашук

Скандал із розкраданням

У листопаді 2024 року Ігор Франчук отримав підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Як повідомила Національна поліція України, Ігоря Франчука та його сина Ярослава підозрюють у розкраданні бюджетних коштів при замовленні у 2022 році понад мільйон комплектів військової форми для ЗСУ за завищеними цінами.

Ігор Франчук із дружиною Юлією Польською. Фото: vlasnasprava.ua

За даними слідства, власник групи компаній АТЛ Роман Баликін та Франчук вступили в змову. У схемі брали участь також іноземний шахрай, раніше засуджений у кількох країнах. Іноземець домовився з турецьким текстильним холдингом про виробництво форми за $25,6 млн, але уклав із Міноборони контракти на $35 млн. Різниця в $10 млн мала стати їх прибутком.

Після отримання авансу в $10 млн посередник не розплатився з турецькими виробниками та привласнив гроші собі. На вкрадені кошти учасники схеми придбали елітну нерухомість та автомобілі. У ході обшуків вилучили військову форму, техніку та документи. Підозрюваним загрожує до 12 років в’язниці за шахрайство в особливо великих розмірах.

Обшуки у Ігоря Франчука

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