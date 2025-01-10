От простого студента до первого президента Украины: топ-5 самых редких фото с Леонидом Кравчуком

Сегодня политику могло бы исполниться 91 год

В эту пятницу, 10 января, первый президент Украины Леонид Кравчук мог бы встретить свой 91-й день рождения, однако политика не стало в мае 2022 года. Сегодня он покоится на Байковом кладбище в Киеве, а при жизни стал личностью, повлиявший на ход истории независимой Украины.

Леонид Кравчук скончался на 89-м году жизни, продолжая оставаться важной фигурой в политической жизни страны до последних дней. "Телеграф" сделал подборку из пяти самых редких архивных фото с первым президентом Украины в его день рождения.

Топ-5 редких фотографий с Леонидом Кравчуком

На фото начала 1950-х годов Леонид Кравчук (второй слева) участвует в новогоднем студенческом празднике. В 1951–1953 годах он учился в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме по специальности "бухгалтерский учет".

Фото: Госархив Ровенской области / Музей Ровенского кооперативного экономико-правового колледжа

В июне 1990 года Кравчук, будучи председателем Верховной Рады УССР, посетил родное село Великий Житин в Ровенской области. На фото ему 56 лет.

Фото: Госархив Ровенской области

Леонид Кравчук объявляет текст Акта о независимости Украины 24 августа 1991 года.

Фото: Леонид Кравчук, Facebook

8 декабря 1991 года президент Украины Леонид Кравчук, спикер белорусского парламента Станислав Шушкевич и президент России Борис Ельцин подписали Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР и привели к созданию Содружества Независимых Государств (СНГ). Украина покинула СНГ после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе.

Фото: Wikimedia

14 января 1994 года в Москве президент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук обменялись рукопожатием. В тот день было подписано Трехстороннее заявление, в котором Кравчук подтвердил намерение Украины присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, "не обладающего ядерным оружием, в кратчайшие из возможных сроков".

Фото: Getty Images

Напомним, что Кравчука часто критикуют за решение отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Украинцы считают, что статус ядерного государства мог бы укрепить позиции Украины в войне с Россией. Ранее "Телеграф" писал, кем подрабатывал Леонид Кравчук до политики.