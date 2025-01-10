Розвантажував вагони з рибою та позував для пам’ятника Щорсу: як Леонід Кравчук виглядав до президентства (фото)
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Політичну кар’єру Кравчук розпочав у 1960 році
Перший президент незалежної України Леонід Кравчук, від рідного дому якого у селі Великий Житин залишилися одні руїни, був вихідцем із селянської родини. У молодості йому, як і іншим студентам, доводилося тяжко, оскільки стипендії ледь вистачало на життя.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким замолоду був Леонід Кравчук і чим займався. Сьогодні, 10 січня 2025 року, йому виповнилося б 91 рік.
Як у молодості виглядав Леонід Кравчук та чим заробляв на життя
Колишній глава держави Леонід Кравчук народився 1934 року у селі Великий Житин Рівненської області. У 1953 році він закінчив Рівненський кооперативний технікум за спеціальністю "Бухгалтерський облік", а 1958 року — Київський державний університет за спеціальністю "Політекономія". У студентські роки він познайомився з Антоніною Мішуріною, яку взяв за дружину. Вона подарувала йому сина Олександра.
У молодості Кравчук був активним, мав гарну статуру, добре навчався та мав чудову пам’ять. Через те, що він був відмінником, то отримував підвищену стипендію — 30 рублів, але її не вистачало для самостійного життя в столиці, а на матеріальну допомогу від матері він не розраховував.
Як і інші студенти Леонід Кравчук почав підробляти. З метою виживання він працював вантажником на рибокомбінаті, а також був натурником у студіях Художнього інституту.
У 2009 році виданню "Сьогодні" Кравчук розповів, що одного разу гуляв Хрещатиком і до нього підійшов чоловік, який представився архітектором Лисенком і запропонував попозувати для пам’ятника. Леонід погодився і протягом двох місяців ходив до архітектора в майстерню як на роботу, він сідав на дерев’яного козла і позував.
За словами першого президента, йому за роботу натурником непогано платили, він за ці гроші купував їжу та годував половину гуртожитку. Як виявилось, тоді він позував для пам’ятника Щорсу, що стояв у Києві, але тоді не знав про це.
Щоправда, історики архітектури відзначили, що натурників було декілька й фінальну версію пам’ятника, а саме обличчя Щорса ліпили з іншої людини.
Після закінчення Київського інституту Леонід Кравчук вступив до Компартії, де й розпочалася його політична діяльність. Пік його кар’єри припав на 1990 рік, оскільки Кравчука призначили спікером Верховної Ради УРСР XII скликання. А 1991 року парламент проголосив незалежність України й в грудні Кравчука було обрано президентом, він набрав 61,6% голосів.
"Телеграф" писав раніше, як сумка-кравчучка стала символом епохи і як із нею пов’язаний перший президент України. Така сумка у 90-х була чи не в кожній українській родині.