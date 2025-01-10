Розвантажував вагони з рибою та позував для пам’ятника Щорсу: як Леонід Кравчук виглядав до президентства (фото)

Політичну кар’єру Кравчук розпочав у 1960 році

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук, від рідного дому якого у селі Великий Житин залишилися одні руїни, був вихідцем із селянської родини. У молодості йому, як і іншим студентам, доводилося тяжко, оскільки стипендії ледь вистачало на життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким замолоду був Леонід Кравчук і чим займався. Сьогодні, 10 січня 2025 року, йому виповнилося б 91 рік.

Як у молодості виглядав Леонід Кравчук та чим заробляв на життя

Колишній глава держави Леонід Кравчук народився 1934 року у селі Великий Житин Рівненської області. У 1953 році він закінчив Рівненський кооперативний технікум за спеціальністю "Бухгалтерський облік", а 1958 року — Київський державний університет за спеціальністю "Політекономія". У студентські роки він познайомився з Антоніною Мішуріною, яку взяв за дружину. Вона подарувала йому сина Олександра.

Леонід Кравчук із дружиною та сином

У молодості Кравчук був активним, мав гарну статуру, добре навчався та мав чудову пам’ять. Через те, що він був відмінником, то отримував підвищену стипендію — 30 рублів, але її не вистачало для самостійного життя в столиці, а на матеріальну допомогу від матері він не розраховував.

Леонід Кравчук у молодості працював вантажником на рибокомбінаті

Як і інші студенти Леонід Кравчук почав підробляти. З метою виживання він працював вантажником на рибокомбінаті, а також був натурником у студіях Художнього інституту.

У 2009 році виданню "Сьогодні" Кравчук розповів, що одного разу гуляв Хрещатиком і до нього підійшов чоловік, який представився архітектором Лисенком і запропонував попозувати для пам’ятника. Леонід погодився і протягом двох місяців ходив до архітектора в майстерню як на роботу, він сідав на дерев’яного козла і позував.

Леонід Кравчук позував для пам’ятника Щорсу

За словами першого президента, йому за роботу натурником непогано платили, він за ці гроші купував їжу та годував половину гуртожитку. Як виявилось, тоді він позував для пам’ятника Щорсу, що стояв у Києві, але тоді не знав про це.

Леонід Кравчук із дружиною (ліворуч) у молодості

Щоправда, історики архітектури відзначили, що натурників було декілька й фінальну версію пам’ятника, а саме обличчя Щорса ліпили з іншої людини.

Леонід Кравчук з 1960 року розпочав політичну кар’єру

Після закінчення Київського інституту Леонід Кравчук вступив до Компартії, де й розпочалася його політична діяльність. Пік його кар’єри припав на 1990 рік, оскільки Кравчука призначили спікером Верховної Ради УРСР XII скликання. А 1991 року парламент проголосив незалежність України й в грудні Кравчука було обрано президентом, він набрав 61,6% голосів.

Леонід Кравчук після закінчення інституту вступив до Компартії

"Телеграф" писав раніше, як сумка-кравчучка стала символом епохи і як із нею пов’язаний перший президент України. Така сумка у 90-х була чи не в кожній українській родині.