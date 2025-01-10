По сусідству з Кучмою: як виглядає вілла у Кончі-Заспі, де жив Леонід Кравчук

Свого часу перший президент викупив цю нерухомість у держави

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук, який помер 10 травня 2022 року, свого часу жив у Конча-Заспі. Це місце відоме державними дачами, якими користуються головні чиновники країни та народні депутати. Тож не дивно, що по-сусідству з Кравчуком живе і його ексколега Леонід Кучма.

"Телеграф" розповість, як виглядає особняк у Конча-Заспі, в якому мешкав перший президент Леонід Кравчук.

Кравчук викупив державну дачу в Конча-Заспі

У 2014 році в гостях у першого президента побували активісти проекту "Без парканів", вони й розповіли, як виглядає маєток уже покійного президента. Як розповів тоді Леонід Кравчук, ця триповерхова вілла з високим парканом знаходиться у його власності — він її викупив.

"Свого часу я його викупив", — розповів Кравчук про будинок, який раніше був державною дачею.

Виявилося, що територія навколо будинку невелика, але дуже гарна та доглянута. На території є триповерховий особняк, літній будиночок, гараж та ще кілька будівель. Однак усередину особняка Кравчук гостей не пустив, натомість показав двір та літній будиночок.

"Якщо смажимо шашлики, то воліємо їх робити на свіжому повітрі. А тим, що всередині літнього будинку ніхто не користується", — розповів тоді Кравчук.

Особливо перший президент України пишався своїм фруктовим садом, яким сам особисто займався. Нахвалював яблука, які сам вирощував на території особняку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає вулиця та будинок, де народився перший президент Кравчук. Хата вже розвалилася, але її хотіли врятувати.