Дружина мільярдера і одна з найуспішніших жінок України: як виглядає єдина донька Леоніда Кучми
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54-річна Олена Пінчук встигає бути і бізнесвумен, і мамою
У житті другого президента України є дві головні жінки – його дружина Людмила Кучма та єдина донька Олена Пінчук. Вона була представницею "золотої молоді", яка зуміла самостійно досягти успіху в кар’єрі та стати однією з найвпливовіших жінок України.
Олена Пінчук двічі була одружена і стала мамою для трьох дітей. "Телеграф" розповідає, чим займається єдина донька Леоніда Кучми та як вона виглядає.
Що відомо про Олену Пінчук
Народилася 3 грудня 1970 року у Дніпропетровську (нині місто Дніпро), здобула освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю "Економіка та соціологія".
Свою кар’єру Олена розпочала в економічному департаменті "ПриватБанку" (1995–1996), а потім обіймала посаду заступника директора з маркетингу у компанії "Київстар" (1997–2002). 2003 року вона започаткувала фонд "АнтиСНІД" — першу в Україні приватну благодійну організацію, яка займається боротьбою з ВІЛ/СНІДом.
У 2017 році фонд був перейменований на Фонд Олени Пінчук, який також починає займатися допомогою військовим, освітніми проєктами та менторством для жінок. Періодично Фонд задіє не лише українських зірок, а й світових знаменитостей. Зокрема, свого часу Олена Пінчук співпрацювала з Біллом Клінтоном, Елтоном Джоном, гуртом Queen.
У 2010 році бізнесвумен увійшла до комісії ООН з боротьби з ВІЛ/СНІДом, а також очолила телегрупу StarLightMedia (ICTV, ICTV2, ICTV Серіалі, СТБ, Новий канал, ОЦЕ ТБ, Super+, Твій серіал, Твоє кіно Хіт, Твоє кіно Action, Твоє кіно Relax, Супермама, М1 та М2).
Олена Пінчук неодноразово включалася до списків найвпливовіших українців та жінок країни. У 2010 році французька газета La Tribune відзначила її серед "жінок, які змінили світ". 2021 року дочка Кучми увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "НВ".
Особисте життя Олени Пінчук
Першим чоловіком Олени був український політик і народний депутат України Ігор Франчук. Їхній шлюб завершився розлученням у 1997 році, і в цьому союзі народився син Роман. З 2002 року підприємниця одружена з відомим українським бізнесменом, меценатом і мільярдером Віктором Пінчуком, який заснував благодійний фонд Victor Pinchuk Foundation.
У цьому шлюбі у пари народилися дві дочки: Катерина (2003) та Вероніка (2011).
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