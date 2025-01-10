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Аппетитные треугольнички с мясом: золотистая корочка и сочная начинка (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как приготовить вкусные бендерики
Как приготовить вкусные бендерики. Фото Апостроф

Сытные блинчики с мясной начинкой

После праздников хочется обычной еды. Мы рассказывали, как приготовить сытный грузинский суп харчо. Теперь делимся рецептом аппетитных бендериков.

Золотистые блинчики с сочной начинкой – это сытный и вкусный обед или ужин. Как их приготовить, рассказал повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

  • Яйца — 1 шт
  • Сахар – 1/2 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Мука — 50 г
  • Масло — 5 мл
  • Молоко – 125 мл
  • Фарш куриный — 200 г
  • Лук — 1/2 шт

Способ приготовления:

  1. Яйца разбиваем в миску. Добавляем к ним сахар, соль, масло и молоко. Смешиваем все вместе венчиком до однородности.
  2. Добавляем муку и тщательно перемешиваем венчиком, разбивая комочки. Тесто должно стать однородным.
  3. Сковороду смазываем сковороду маслом. Наливаем тесто и распределяем его по всей поверхности. Жарим блинчики по 30 секунд с каждой стороны.
  4. Фарш смешиваем с луком и специями. Каждый блинчик делим пополам, подгибаем одну сторону. Выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем в треугольник.
  5. Обжариваем бендерики. Жарим их на сливочном масле по 6-8 минут с каждой стороны.

Подавать бендерики вкуснее всего со сметаной и зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку из фасоли и сыра.

Теги:
#Рецепт #Блины #Эктор Хименес Браво #Фарш