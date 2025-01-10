Аппетитные треугольнички с мясом: золотистая корочка и сочная начинка (видео)
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Сытные блинчики с мясной начинкой
После праздников хочется обычной еды. Мы рассказывали, как приготовить сытный грузинский суп харчо. Теперь делимся рецептом аппетитных бендериков.
Золотистые блинчики с сочной начинкой – это сытный и вкусный обед или ужин. Как их приготовить, рассказал повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- Яйца — 1 шт
- Сахар – 1/2 ч. л.
- Щепотка соли
- Мука — 50 г
- Масло — 5 мл
- Молоко – 125 мл
- Фарш куриный — 200 г
- Лук — 1/2 шт
Способ приготовления:
- Яйца разбиваем в миску. Добавляем к ним сахар, соль, масло и молоко. Смешиваем все вместе венчиком до однородности.
- Добавляем муку и тщательно перемешиваем венчиком, разбивая комочки. Тесто должно стать однородным.
- Сковороду смазываем сковороду маслом. Наливаем тесто и распределяем его по всей поверхности. Жарим блинчики по 30 секунд с каждой стороны.
- Фарш смешиваем с луком и специями. Каждый блинчик делим пополам, подгибаем одну сторону. Выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем в треугольник.
- Обжариваем бендерики. Жарим их на сливочном масле по 6-8 минут с каждой стороны.
Подавать бендерики вкуснее всего со сметаной и зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку из фасоли и сыра.