Аппетитные треугольнички с мясом: золотистая корочка и сочная начинка (видео)

Сытные блинчики с мясной начинкой

После праздников хочется обычной еды. Мы рассказывали, как приготовить сытный грузинский суп харчо. Теперь делимся рецептом аппетитных бендериков.

Золотистые блинчики с сочной начинкой – это сытный и вкусный обед или ужин. Как их приготовить, рассказал повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Яйца — 1 шт

Сахар – 1/2 ч. л.

Щепотка соли

Мука — 50 г

Масло — 5 мл

Молоко – 125 мл

Фарш куриный — 200 г

Лук — 1/2 шт

Способ приготовления:

Яйца разбиваем в миску. Добавляем к ним сахар, соль, масло и молоко. Смешиваем все вместе венчиком до однородности. Добавляем муку и тщательно перемешиваем венчиком, разбивая комочки. Тесто должно стать однородным. Сковороду смазываем сковороду маслом. Наливаем тесто и распределяем его по всей поверхности. Жарим блинчики по 30 секунд с каждой стороны. Фарш смешиваем с луком и специями. Каждый блинчик делим пополам, подгибаем одну сторону. Выкладываем 1 столовую ложку фарша и складываем в треугольник. Обжариваем бендерики. Жарим их на сливочном масле по 6-8 минут с каждой стороны.

Подавать бендерики вкуснее всего со сметаной и зеленью. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку из фасоли и сыра.