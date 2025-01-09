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Ця дешева намазка розлітається на "ура": така баночка повинна бути у кожному холодильнику (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Рецепт апетитної закуски
Рецепт апетитної закуски. Фото Ням-ням за 5 хвилин

Цей паштет — чудовий варіант для перекусу

Завжди хочеться мати в холодильнику щось просте, але смачне для ситного перекусу. Ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець в кетчупі. Тепер ділимось рецептом апетитної намазки на хліб.

У кулінарному блозі valeriia.cooking розповіли, як приготувати смачний паштет із сиру та консервованої квасолі. Варто спробувати — і ви захочете завжди мати таку баночку у своєму холодильнику.

Інгредієнти:

  • Консервована квасоля — 250 г
  • Яйця зварені — 2 шт
  • Плавлений сирок — 2 шт
  • Часник — 2 зубчики
  • Волоські горіхи — 20 г
  • Вершкове масло — 20 г
  • Сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх та чистимо від шкаралупи. Розрізаємо навпіл і кладемо в чашу блендера.
  2. З консервованої квасолі зливаємо воду. Квасолю теж перекладаємо у блендер.
  3. Додаємо очищені волоські горіхи, плавлені сирки та почищені зубчики часнику. Також перекладаємо вершкове масло, солимо і перчимо.
  4. Все перебиваємо до однорідної маси. Перекладаємо в зручний контейнер з кришкою і ставимо в холодильник на кілька годин.

Коли паштет стабілізується, це буде чудова намазка на перекус. Також ми ділились рецептом смачного салату з ананасами.

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#Рецепт #Закуска #Квасоля #Паштет