Ця дешева намазка розлітається на "ура": така баночка повинна бути у кожному холодильнику (відео)
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Цей паштет — чудовий варіант для перекусу
Завжди хочеться мати в холодильнику щось просте, але смачне для ситного перекусу. Ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець в кетчупі. Тепер ділимось рецептом апетитної намазки на хліб.
У кулінарному блозі valeriia.cooking розповіли, як приготувати смачний паштет із сиру та консервованої квасолі. Варто спробувати — і ви захочете завжди мати таку баночку у своєму холодильнику.
Інгредієнти:
- Консервована квасоля — 250 г
- Яйця зварені — 2 шт
- Плавлений сирок — 2 шт
- Часник — 2 зубчики
- Волоські горіхи — 20 г
- Вершкове масло — 20 г
- Сіль та перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх та чистимо від шкаралупи. Розрізаємо навпіл і кладемо в чашу блендера.
- З консервованої квасолі зливаємо воду. Квасолю теж перекладаємо у блендер.
- Додаємо очищені волоські горіхи, плавлені сирки та почищені зубчики часнику. Також перекладаємо вершкове масло, солимо і перчимо.
- Все перебиваємо до однорідної маси. Перекладаємо в зручний контейнер з кришкою і ставимо в холодильник на кілька годин.
Коли паштет стабілізується, це буде чудова намазка на перекус. Також ми ділились рецептом смачного салату з ананасами.