Ядерна енергетика встановить новий рекорд виробництва у світі в 2025 році, – Міжнародне енергетичне агентство

Фахівці стверджують, що перед енергетичною сферою все ще лишається чимало викликів

Ядерна енергетика готується до встановлення нового рекорду виробництва електроенергії у 2025 році, що підкреслює її зростаючу роль у забезпеченні енергетичної безпеки на тлі стрімкого зростання попиту на електроенергію. Про це йдеться у новому звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

"Сьогодні очевидно, що сильне відродження ядерної енергетики, яке IEA прогнозувало кілька років тому, активно триває, і ядерна енергетика має встановити рекордний рівень виробництва електроенергії у 2025 році", – заявив виконавчий директор IEA Фатіх Біроль.

Він також зазначив, що у світі будується понад 70 гігават нових ядерних потужностей – це один із найвищих показників за останні три десятиліття. "Більше 40 країн мають плани щодо розширення ролі ядерної енергетики у своїх системах. SMR, зокрема, пропонують захоплюючі перспективи зростання", – додав Біроль.

Водночас він наголосив на викликах, які стоять перед галуззю: "Урядам і галузі потрібно подолати значні перешкоди, такі як забезпечення своєчасного та в межах бюджету виконання нових проєктів, фінансування та розвиток ланцюгів постачання".

На думку Біроля, для забезпечення успіху ядерної енергетики необхідно залучати приватний капітал: "Приватний сектор усе більше розглядає ядерну енергетику як інвестиційно привабливе джерело чистої, стабільної та конкурентоспроможної енергії, здатної забезпечувати енергоємні процеси 24/7".

"Ядерна енергетика має величезний потенціал для забезпечення чистої, стабільної та конкурентоспроможної енергії. Зараз саме час скористатися цими можливостями", – підсумував Фатіх Біроль.