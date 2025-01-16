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Ядерна енергетика встановить новий рекорд виробництва у світі в 2025 році, – Міжнародне енергетичне агентство

Автор
Дмитро Романов
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Автор
По всій планеті наразі будують понад 70 гігават нових ядерних потужностей Новина оновлена 16 січня 2025, 11:55
По всій планеті наразі будують понад 70 гігават нових ядерних потужностей. Фото 24 канал

Фахівці стверджують, що перед енергетичною сферою все ще лишається чимало викликів

Ядерна енергетика готується до встановлення нового рекорду виробництва електроенергії у 2025 році, що підкреслює її зростаючу роль у забезпеченні енергетичної безпеки на тлі стрімкого зростання попиту на електроенергію. Про це йдеться у новому звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

"Сьогодні очевидно, що сильне відродження ядерної енергетики, яке IEA прогнозувало кілька років тому, активно триває, і ядерна енергетика має встановити рекордний рівень виробництва електроенергії у 2025 році", – заявив виконавчий директор IEA Фатіх Біроль.

Він також зазначив, що у світі будується понад 70 гігават нових ядерних потужностей – це один із найвищих показників за останні три десятиліття. "Більше 40 країн мають плани щодо розширення ролі ядерної енергетики у своїх системах. SMR, зокрема, пропонують захоплюючі перспективи зростання", – додав Біроль.

Водночас він наголосив на викликах, які стоять перед галуззю: "Урядам і галузі потрібно подолати значні перешкоди, такі як забезпечення своєчасного та в межах бюджету виконання нових проєктів, фінансування та розвиток ланцюгів постачання".

На думку Біроля, для забезпечення успіху ядерної енергетики необхідно залучати приватний капітал: "Приватний сектор усе більше розглядає ядерну енергетику як інвестиційно привабливе джерело чистої, стабільної та конкурентоспроможної енергії, здатної забезпечувати енергоємні процеси 24/7".

"Ядерна енергетика має величезний потенціал для забезпечення чистої, стабільної та конкурентоспроможної енергії. Зараз саме час скористатися цими можливостями", – підсумував Фатіх Біроль.

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