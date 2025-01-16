Ядерная энергетика установит новый рекорд производства в мире в 2025 году, – Международное энергетическое агентство

Специалисты утверждают, что перед энергетической сферой все еще остается немало вызовов

Ядерная энергетика готовится к установлению нового рекорда производства электроэнергии в 2025 году, что подчеркивает ее растущую роль в обеспечении энергетической безопасности на фоне стремительного роста спроса на электроэнергию.

Об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (IEA).

"Сегодня очевидно, что сильное возрождение ядерной энергетики, которое IEA прогнозировало несколько лет назад, активно продолжается, и ядерная энергетика должна установить рекордный уровень производства электроэнергии в 2025 году", — заявил исполнительный директор IEA Фатих Бироль.

Он также отметил, что в мире строится более 70 гигаватт новых ядерных мощностей — это один из самых высоких показателей за последние три десятилетия. "Более 40 стран имеют планы по расширению роли ядерной энергетики в своих системах. SMR, в частности, предлагают захватывающие перспективы роста", — добавил Бироль.

В то же время он отметил вызовы, которые стоят перед отраслью: "Правительствам и отрасли нужно преодолеть значительные препятствия, такие как обеспечение своевременного и в рамках бюджета выполнения новых проектов, финансирование и развитие цепей поставок".

По мнению Бироля, для обеспечения успеха ядерной энергетики необходимо привлекать частный капитал: "Частный сектор все больше рассматривает ядерную энергетику как инвестиционно привлекательный источник чистой, стабильной и конкурентоспособной энергии, способной обеспечивать энергоемкие процессы 24/7".

"Ядерная энергетика имеет огромный потенциал для обеспечения чистой, стабильной и конкурентоспособной энергии. Сейчас самое время воспользоваться этими возможностями", — подытожил Фатих Бироль.