Козороги матимуть успіх у фінансах, а Ракам варто відкласти важливі справи: гороскоп Таро на 23 січня 2025 року

Якщо день приносить виклики, сприймайте їх як можливість для зростання

Для одних 23 січня стане часом впевненості та зростання, для інших – сигналом до необхідності переглянути свої плани та підійти до завдань з обережністю. Цього дня важливо зберігати внутрішню рівновагу та бути уважними до подій навколо. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та уникайте імпульсних рішень.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на 23 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але скоро все зміниться, Ви зможете нарешті побачити вихід із ситуації.

Телець — Смерть

Не бійтеся, насправді ця карта не має нічого спільного зі смертю в буквальному розумінні цього слова. Вона обіцяє вам "смерть" чогось, що вам більше не потрібно, кінець старого етапу та оновлення.

Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що у четвер у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, саме в цей день, можливо, почнете одужувати.

Рак — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що Ваші плани можуть порушитись, звалиться раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Лев — Верховна жриця

У четвер можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним та уважним.

Діва — перевернутий Маг

Карта попереджає, що 23 січня ваші дії чи рішення можуть бути не настільки ефективними, як хотілося б. У перевернутому положенні Маг символізує нестачу концентрації, невпевненість у власних силах або неправильне використання наявних ресурсів та здібностей. У цей день ви можете зіткнутися з непорядною людиною, або самі вирішите вчинити нечесно. Карта радить бути обережним у своїх діях та не піддаватися на сумнівні пропозиції чи авантюри.

Терези — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Скорпіон — Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада". Вона каже, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Стрілець — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Козоріг — Король пентаклів

На вас чекає впевненість та успіх у матеріальній сфері. Ця карта символізує зрілість, надійність, практичність та здатність грамотно керувати ресурсами. Цей день може стати вдалим для фінансових справ, роботи, інвестицій та будь-якого починання, пов’язаного з матеріальними благами.

Водолій — Сімка кубків

Ця карта часто символізує плутанину, невизначеність та ілюзії. Ви можете опинитися в ситуації, коли перед вами буде багато можливостей, але не всі реальні чи корисні. Важливо розрізняти свої справжні бажання та цілі від фантазій та ілюзій. Будьте обережні зі спокусливими пропозиціями або тим, що здається надто хорошим, щоб бути правдою.

Риби — Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.