Козероги будут успешны в финансах, Ракам стоит отложить важные дела: гороскоп Таро на 23 января 2025 года

Если день приносит вызовы, воспринимайте их как возможность для роста

Для одних 23 января станет временем уверенности и роста, для других — сигналом к необходимости пересмотреть свои планы и подойти к задачам с осторожностью. В этот день важно сохранять внутреннее равновесие и быть внимательными к событиям вокруг. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и избегайте импульсивных решений.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на 23 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Телец — Смерть

Не бойтесь, на самом деле эта карта не имеет ничего общего со смертью в буквальном понимании этого слова. Она обещает вам "смерть" чего-то, что вам больше не нужно, конец старого этапа и обновление.

Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в четверг у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно в этот день возможно начнете выздоравливать.

Рак — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что Ваши планы могут нарушиться, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Лев — Верховная жрица

В четверг могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Дева — перевернутый Маг

Карта предупреждает, что 23 января ваши действия или решения могут быть не столь эффективны, как хотелось бы. В перевернутом положении Маг символизирует недостаток концентрации, неуверенность в собственных силах или неправильное использование имеющихся ресурсов и способностей. В этот день вы можете столкнуться с непорядочным человеком, либо сами решите поступить нечестно. Карта советует быть осторожным в своих действиях и не поддаваться на сомнительные предложения или авантюры.

Весы — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Скорпион — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Стрелец — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Козерог — Король пентаклей

Вас ожидает уверенность и успех в материальной сфере. Эта карта символизирует зрелость, надежность, практичность и способность грамотно управлять ресурсами. Этот день может стать удачным для финансовых дел, работы, инвестиций и любого начинания, связанного с материальными благами.

Водолей — Семерка кубков

Эта карта часто символизирует путаницу, неопределенность и иллюзии. Вы можете оказаться в ситуации, когда перед вами будет много возможностей, но не все из них реальные или полезные. Важно различать свои истинные желания и цели от фантазий и иллюзий. Будьте осторожны с соблазнительными предложениями или тем, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Рыбы — Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.