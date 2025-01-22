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Козероги будут успешны в финансах, Ракам стоит отложить важные дела: гороскоп Таро на 23 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 23 января
Гороскоп Таро, чего ждать 23 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если день приносит вызовы, воспринимайте их как возможность для роста

Для одних 23 января станет временем уверенности и роста, для других — сигналом к необходимости пересмотреть свои планы и подойти к задачам с осторожностью. В этот день важно сохранять внутреннее равновесие и быть внимательными к событиям вокруг. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и избегайте импульсивных решений.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на 23 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Телец — Смерть

Не бойтесь, на самом деле эта карта не имеет ничего общего со смертью в буквальном понимании этого слова. Она обещает вам "смерть" чего-то, что вам больше не нужно, конец старого этапа и обновление.

Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в четверг у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно в этот день возможно начнете выздоравливать.

Рак — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что Ваши планы могут нарушиться, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Лев — Верховная жрица

В четверг могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Дева — перевернутый Маг

Карта предупреждает, что 23 января ваши действия или решения могут быть не столь эффективны, как хотелось бы. В перевернутом положении Маг символизирует недостаток концентрации, неуверенность в собственных силах или неправильное использование имеющихся ресурсов и способностей. В этот день вы можете столкнуться с непорядочным человеком, либо сами решите поступить нечестно. Карта советует быть осторожным в своих действиях и не поддаваться на сомнительные предложения или авантюры.

Весы — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Скорпион — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Стрелец — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Козерог — Король пентаклей

Вас ожидает уверенность и успех в материальной сфере. Эта карта символизирует зрелость, надежность, практичность и способность грамотно управлять ресурсами. Этот день может стать удачным для финансовых дел, работы, инвестиций и любого начинания, связанного с материальными благами.

Водолей — Семерка кубков

Эта карта часто символизирует путаницу, неопределенность и иллюзии. Вы можете оказаться в ситуации, когда перед вами будет много возможностей, но не все из них реальные или полезные. Важно различать свои истинные желания и цели от фантазий и иллюзий. Будьте осторожны с соблазнительными предложениями или тем, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Рыбы — Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

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