Як стати фінансово грамотною людиною у 2025 році

Почніть робити це для хорошого фінансового майбутнього

Фінансова грамотність — це знання, які допомагають людині комфортно почуватися матеріально, незалежно від економічної ситуації у світі. Ефективне керування коштами сприяє досягненню цілей та дозволяє створювати фінансову подушку. Раніше ми розповідали, як відновити бюджет після свят.

Опановуючи основи фінансової грамотності, ви навчитесь правильно використовувати кошти. "Телеграф" поділиться кількома простими порадами, які допоможуть вам по-новому подивитися на ваш бюджет.

Плануйте свій бюджет. Напишіть, скільки коштів витрачаєте на основні потреби — оренда квартири, комунальні послуги, харчування. Зазначте, у яку суму обходяться розваги у місяць. Наприклад, походи у кафе чи кіно, подорожі. Це допоможе уникнути зайвих витрат.

Почніть створювати фінансову подушку. Потрібно відкладати хоча б 10-15% від доходу. Ці кошти знадобляться на випадок хвороби або інших непередбачуваних ситуацій.

Не беріть кредитів чи у борг, якщо не знаєте, як будете повертати гроші. Тим паче, коли не йдеться про життєво необхідні речі, як-от iPhone чи іншу брендову річ.

Шукайте способи більше заробляти. Для цього змінюйте роботу на більш оплачувану, інвестуйте в акції чи нерухомість.

Раніше "Телеграф" розповідав, як навчитися заощаджувати. Зібрали для вас кілька порад, які стануть у пригоді.