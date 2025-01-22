В Україні продають календарики з СРСР з ефектом 3D: їхня вартість вас здивує

Зображення на них були різними – від казкових персонажів до легкої еротики

Речі, які були вироблені в Радянському Союзі, який припинив своє існування у 1991 році, у наші дні можна продати за добрі гроші. Наприклад, переливні календарі із зображенням дівчат пропонують придбати за 50 гривень за штуку.

Оголошення про продажу з’явилося на популярному сайті OLX. Вінтажні календарики швидко розкуповують і тому продавець навіть почала викреслювати лоти, які вже купили.

Мешканка Харківської області пропонує придбати всім охочим переливні календарики часів СРСР. На них зображені миловидні дівчата та коштує кожен із них по 50 гривень.

Такі незвичайні кишенькові календарі з переливними картинками були дуже популярними у Союзі та їх друкували величезними тиражами на внески членів партії.

Участь у створенні календарів навіть залучали художників і ретельно відбирали зображення, які потім будуть надруковані.

Зараз існує ціла спільнота колекціонерів таких виробів, які з радістю скуповують календарики з ефектом "3D", які були зроблені в СРСР.

Така цікава та незвичайна поліграфічна продукція досі користується популярністю та вважається дуже цікавим "трофеєм".

Що таке переливні календарики

Переливні календарики – вироби із зображенням, що змінюється при зміні кута нахилу. Від звичних календарів переливні відрізняються тим, що мають ефект обсягу. Для цього під час виготовлення використовується лентикулярний пластик. Він створений таким чином, щоб кожне людське око сприймало призначене для нього зображення.

Зображення друкується смугами, тобто у закодованому вигляді. Кодування здійснюється за допомогою спеціалізованих програм. Далі на струменевому принтері або плотері виконується друк закодованого зображення. Після цього його з’єднують із лінзовим растром, внаслідок чого людина бачить 3D картинку.

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