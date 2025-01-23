Овнам – вдалі можливості, Скорпіонам – проблеми у відносинах: гороскоп Таро на 24 січня 2025 року

Проведіть день з користю та уникайте проблем

24 січня на одних очікують тріумф у починаннях й шанс досягти успіху, іншим же необхідно проявити обачність, особливо у фінансових питаннях. Також деяким доведеться шукати компроміси та переглянути свої плани. Ця п’ятниця вимагатиме усвідомленості, гнучкості та вміння адаптуватися до обставин.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на 24 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Під кінець тижня Вам може надатись щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Телець — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Близнюки — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначені для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Рак — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Лев — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете неправильне рішення і помилитеся. Це може стосуватися роботи, домашніх справ, сім’ї, друзів.

Діва — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта попереджає про сварки, несправедливість та проблеми із законом. Можливо Вас хтось обдурить. Будьте обережні з незнайомцями та тримайте плани при собі.

Терези — перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернута вона попереджає, що у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій чи втопити смуток в алкоголі. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Скорпіон — П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров'ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Стрілець — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість та дратівливість можуть вилізти Вам боком найближчим часом, — Ви самі можете створити собі проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків, та частіше йти на компроміси.

Козоріг — Повішений

Попри похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитися цінності або статися зміни в житті. Не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і тільки на краще.

Водолій — перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта вказує на підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, причіпки до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Риби — перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у п’ятницю можливі перешкоди чи затримки у справах. Слід бути обережнішими з фінансами. Також можлива неприємна розмова з людиною, яка вперто вимагатиме свого.