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Овнам — удачные возможности, Скорпионам — проблемы в отношениях: гороскоп Таро на 24 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 24 января
Гороскоп Таро, чего ждать 24 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проведите день с пользой и избегайте проблем

24 января одних ожидают триумф в начинаниях и шанс добиться успеха, другим же необходимо проявить осмотрительность, особенно в финансовых. Также некоторым придется искать компромиссы и пересмотреть свои планы. Эта пятница потребует осознанности, гибкости и умения адаптироваться к обстоятельствам.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на 24 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. Под конец недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Телец — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Близнецы — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Рак — перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после разочаровались в деле и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Лев — перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Дева — перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает про ссоры, несправедливость и проблемы с законом. Возможно Вас кто-то обманет. Будьте осторожны с незнакомцами и держите планы при себе.

Весы — перевернутый Паж кубков

В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий или утопить печали в алкоголе. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Скорпион — Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Стрелец — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в ближайшее время, — Вы сами можете создать себе проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Козерог — Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Водолей — перевернутый Паж мечей

В этом положении карта указывает на козни, хитрые проделки, препятствия в делах, придирки к мелочам и конфликты. Постарайтесь не открывать душу посторонним и быть начеку, чтобы не попасть в ловушку.

Рыбы — перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в пятницу возможны препятствия или задержки в делах. Следует быть осторожнее с финансами. Также возможен неприятный разговор с человеком, который будет упрямо требовать своего.

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