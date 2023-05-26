Іменини Юлії у 2025 році: всі дні, коли Юля святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одну знайому Юлю

Ім’я Юлія, — не лише давнє та красиве, а й вельми поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Юлії протягом року.

Значення імені Юлія

Є різні версії походження імені Юлія, — з давньогрецької воно може означати "хвиляста", "пухнаста", а з латинської перекладатися як "липнева", "з роду Юліїв". Також ім’я Юлія та Юліус часто дають у скандинавських країнах дітям, які народилися у грудні (у зв’язку із співзвуччям зі словом Йоль, святом середини зими).

Зустрічаються такі форми імені як Юлія, Юліанна, Юліна, Джулія, Юля, Юляся, Юленька, Юлька.

Серед відомих носіїв імені в Україні можна згадати такі постаті як солістка The Hardkiss Юлія Саніна, легкоатлетки Юлія Олішевська та Юлія Кревсун, політик Юлія Тимошенко, ведуча Юлія Бориско, скульптор Юлія Скоблікова, кінорежисер Юлія Шашкова, поетеса Юлія Мусаковська.

Коли День ангела Юлії?

Носії імені Юлія святкують свої іменини лише 2 рази на рік за церковним православним календарем:

18 травня, — свята мучениця Іулія Анкірська (Корінфська). Вона жила на початку IV століття, вірувала змалку і жила в цнотливості за молитвами і творенням добрих справ, коли правителем у її місті був призначений язичник, який хотів звернути християн у свою віру. Іулію та інших дів схопили. Спочатку їх хотіли зґвалтувати, проте чоловіки не змогли вчинити такої наруги над дівчатами, після чого до них прив’язали каміння та втопили.

16 липня — свята мучениця Іулія Карфагенська, Корсиканська. Вона народилася в сім’ї християн, але потрапила в полон під час війни і стала рабинею в Сирії, де змогла зберегти свою віру, попри вмовляння стати язичницею. Коли вона з господарем вирушила в плавання, той влаштував язичницьке свято, на якому Юлію викрали і розіп’яли за відмову вклонитися ідолам.

Варто зауважити, що раніше Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, — тому "Телеграф" зробив зручний календар, коли тепер відзначаються всі важливі церковні свята.