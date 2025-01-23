Перший проект за допомогою ШІ: хлопець створив ядерний реактор, не виходячи з дому (фото)

На те, щоб побудувати цей пристрій, пішло 36 годин

Багато людей вважають, що штучний інтелект здатний нашкодити людині, але бувають ситуації, коли це не є правдою. Наприклад, уперше у світі завдяки штучному інтелекту в домашніх умовах було створено термоядерний реактор.

Про це повідомив канадський користувач соцмережі "Х" (колишній "Twitter") з нікнеймом HudZah (його справжнє ім’я — Джеймс). Для створення термоядерного реактора йому знадобилося 36 годин, причому він це робив на кухні свого будинку.

Під час створення реактора він використовував поради нейромережі Claude від Google. У результаті зібрав на своїй кухні "фузор" — пристрій, призначений для отримання керованої термоядерної реакції.

Ця історія стала "вірусною" в мережі — вона набрала майже 3 мільйони переглядів на платформі "X".

Сам Джеймс стверджує, що його проект не становить небезпеки для людства.

"Я успішно здійснив ядерний синтез за підтримки ШІ. Це був мій перший апаратний проект", — написав канадець на своїй сторінці у соціальній мережі "Х" (колишній "Твіттер").

Як повідомлялося раніше, вчені за допомогою штучного інтелекту спробували згенерувати симуляцію особистості людини. Як виявилося, для того, щоб вивчити та скопіювати особистість, нейромережі потрібно лише дві години спілкування з цільовою людиною.