Слідчі маніпулюють з автоматизованими розподілами справи Коломойського, — адвокат

За словами Олександра Лисака, це робиться "для штучного продовження утримання під вартою" бізнесмена.

Слідчі Національної поліції та прокурори Офісу генерального прокурора вдаються до чергових процесуальних маніпуляцій у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, заявив адвокат Олександр Лисак.

"09 лютого 2025 року спливає строк тримання під вартою нашого підзахисного. Згідно з чинним процесуальним законодавством, орган слідства зобов’язаний звернутися з клопотанням про продовження строку тримання під вартою не пізніше ніж за п’ять днів.

Так, слідчі та прокурори подали відповідне клопотання до Печерського районного суду міста Києва 05 лютого 2025 року, в той же день після визначення для розгляду справи судді Бусик О. Л., слідчий ініціював відкликання клопотання для подальшого подання того самого клопотання 06-07 лютого", — розповів Лисак.

За словами адвоката, це робиться "для штучного продовження утримання під вартою Ігоря Коломойського".

"Вочевидь, сторона обвинувачення підшуковує вдалий момент для подання та розподілу справи щодо Ігоря Коломойського, адже не впевнені в власних процесуальних силах. Такими діями орган слідства фактично в ручному режимі підбирає зручного суддю для штучного продовження утримання під вартою Ігоря Коломойського", — сказав він.

Лисак підкреслив, що "органи слідства вдаються до незаконних трюків".

"На сьогодні ми бачимо, що судді не хочуть приймати незаконні рішення та порушувати права пана Коломойського. Це розуміють і органи слідства тому вдаються до таких незаконних трюків зі зміною складу суду. Також красномовним є ігнорування слідчими необхідності дотримання процесуальних строків, адже клопотання подані з порушенням п’ятиденного строку. Усі ці доводи будуть викладені адвокатами в судовому засіданні", — додав Лисак.

Справа Коломойського: що треба знати

У 2023 році СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

2 вересня 2023 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних судових засідань, попри стан здоров'я Ігоря Коломойського, йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26 вересня 2024 року Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на понад 50 млн гривень — до 1 млрд 827 млн 352 тис 580 гривень.