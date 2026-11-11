Павербанк на 20 000 мА·год: скільки разів він насправді зарядить смартфон

У Redmi Fast Charge Power Bank заявлені 20 000 мА·год відповідають вихідній ємності 12 000 мА·год за напруги 5,1 В

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Кількість повних заряджань залежить від акумулятора телефона та втрат під час перетворення енергії. Для смартфона з батареєю на 4000 мА·год у розрахунку ADATA павербанк на 20 000 мА·год забезпечує трохи більш як три заряджання.

ADATA наводить розрахунки для своїх павербанків і пояснює різницю між ємністю внутрішньої батареї та доступною на виході. Зокрема, для моделі P20000D і Samsung S7 з акумулятором на 3000 мА·год виробник указує 4,29 повного заряджання.

Чому не можна просто поділити 20 000 на ємність телефона

Число на корпусі описує ємність внутрішніх елементів павербанка. У поясненні ADATA вони працюють за напруги 3,7 В, тоді як для заряджання пристроїв використовується 5 В. Перетворення напруги супроводжується втратами енергії, тому вихідна ємність у міліампер-годинах менша.

Цю різницю видно в конкретних характеристиках. Xiaomi зазначає для 20000 mAh Redmi Fast Charge Power Bank запас енергії 74 Вт·год за напруги 3,7 В і ємність батареї 20 000 мА·год. Водночас номінальна вихідна ємність становить 12 000 мА·год за умов 5,1 В / 3,6 А.

Отже, ділення числа з корпусу на ємність смартфона пропускає важливий етап – перетворення енергії. Саме тому результат "20 000 ÷ 4000 = п’ять заряджань" завищує очікування.

Перетворення напруги зменшує доступну ємність павербанка Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки заряджань виходить у розрахунках виробника

У таблиці ADATA один і той самий павербанк P20000D дає різний результат залежно від телефона. Для Huawei Mate 9 з батареєю 4000 мА·год зазначено 3,22 заряджання, а для Huawei P10 plus з акумулятором 3750 мА·год – 3,44.

У розрахунках ADATA більша батарея телефона отримує менше повних заряджань від того самого павербанка Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для Samsung S7 edge з батареєю 3600 мА·год розрахунок становить 3,58 заряджання. Це приклади для конкретних пристроїв і конкретної моделі павербанка: сама позначка 20 000 мА·год не дає однакової кількості заряджань для всіх смартфонів.

Дробова частина означає залишок енергії після повних заряджань. Наприклад, показник 3,22 відповідає трьом повним заряджанням і частині наступного. Йдеться про розрахунковий обсяг поповнення батареї, а не про кількість підключень кабелю.

Як заряджати смартфон і зберігати павербанк

Розряджати телефон до нуля заради використання всього запасу павербанка не потрібно. Фахівці магазину Pixel у коментарі, який опублікував "Наш Репортер", пояснили: глибоке розряджання створює додаткове навантаження на літієві акумулятори та прискорює їхній знос. Оптимальний робочий діапазон – приблизно від 20–30% до 80–90%.

"Для акумулятора не існує поняття "правильного" тривалого заряджання – він рахує цикли, а не кількість підключень до розетки", – пояснили фахівці магазину Pixel.

Два поповнення заряду з 50% до 100% становлять приблизно один цикл. Часті короткі підзаряджання знижують навантаження порівняно з регулярним глибоким розряджанням. Для запасного павербанка, який довго не використовують, фахівці радять підтримувати близько 50–70% заряду й перевіряти його раз на кілька місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за наведеними у листопаді 2026 року, заряджання самого павербанка на 20 000 мА·год звичайним адаптером на 2 А тривало в середньому 10–12 годин, а швидким заряджанням – приблизно 6–7 годин.