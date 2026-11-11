Не сміття, а знахідка: як горлечка від коробок з соком полегшать життя на кухні та не лише

Те, що зазвичай йде у смітник може покращити побут

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Пластикові горлечка з різьбою від паковань молока чи соку можна використати повторно. З них виходять насадки для пакетів із сипучими продуктами, капсули для дрібниць і основи для занять на дрібну моторику.

Як перетворити ці деталі паковання на корисні побутові речі, розповідає "Телеграф". Спосіб кріплення до пакета залежить від його товщини: тонкий край вивертають поверх різьби, а для товстішого використовують інше з’єднання.

Дозатор для круп, цукру чи корму

Горлечко з кришкою допоможе перетворити звичайний пакет на місткість, з якої зручно висипати рис, гречку, цукор, сіль або каву. Такий самий принцип підходить для пакета з кормом для тварин чи пральним порошком.

Кришка притискає край пакета до різьбового горлечка Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Зріжте горлечко з коробки разом із невеликою квадратною основою навколо нього. Приберіть залишки картону та фольги, залишивши пластикове кільце з різьбою. Просуньте відкритий верх пакета крізь отвір знизу вгору, виверніть його краї назовні поверх різьби й закрутіть кришку. Вона притисне пакет до горлечка.

Затискач для товстішого пакета

Якщо край пакета надто товстий і його складно вивернути поверх різьби, для саморобного мішка можна використати інший спосіб. Зріжте горлечко по контуру пластикової основи, протягніть крізь отвір куточок пакета та зафіксуйте з’єднання гарячим клеєм. Отвір закриватиметься кришкою.

Основа для гри із закручуванням кришок

Ще один варіант – зробити "розвивашку" для дитини. Потрібно закріпити кілька горлечок на щільному картоні або фанері. Обирайте кришки різних кольорів чи розмірів: дитина підбиратиме їх до відповідних горлечок і закручуватиме. Такі ігри зазвичай цікавлять малечу та тренують дрібну моторику рук.

Раніше "Телеграф" розповідав, як кришки від вологих серветок допоможуть навести лад на кухні та не лише.