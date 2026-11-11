Забудьте про кран та губку: ця кухонна хитрість допоможе швидко очистити чашки зсередини

Насадку встановлюють біля мийки, щоб використана вода одразу стікала в раковину

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На кухнях з'явився незвичайний пристрій, який дозволяє промити чашку чи склянку буквально за кілька секунд. Для цього достатньо одного руху, але принцип його роботи може здивувати.

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Як працює цей помічник і для яких повсякденних завдань він стане в пригоді, розповідає "Телеграф". Його основне призначення – швидке ополіскування чашок і склянок, коли потрібно змити залишки напою зі стінок.

Користуватися рінзером просто: посуд ставлять догори дном на насадку й обережно притискають. Натискання запускає подачу води, а струмені промивають внутрішню поверхню. Після зняття чашки подача припиняється. На показаному варіанті пристрою є невеликий піддон із відкритим краєм у бік раковини: через нього вода стікає в мийку, не затримуючись навколо насадки.

Рінзер допомагає змивати залишки напоїв, поки вони не засохли на стінках посуду

Такий формат зручний, коли протягом дня часто користуються посудом для напоїв: кожну чашку можна одразу сполоснути, поки залишки не засохли. Перед установленням важливо підібрати місце поруч із чашею мийки та передбачити підведення води. Для жирного нальоту або стійких плям знадобляться мийний засіб і звичайне очищення губкою: сам струмінь води розрахований передусім на ополіскування.

Як повідомляв "Телеграф", звичайний побутовий пульверизатор можна використовувати як рукомийник. Лайфхак на випадок відключення світла.