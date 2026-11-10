Аномальні +18, а потім заморозки: Україну накриє потужна хвиля контрастної погоди

До кінця декади пориви вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с

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В Україні з 11 по 20 листопада очікується мінлива погода: атмосферні фронти принесуть опади, а короткочасне потепління зміниться нічними морозами. Між двома дощовими періодами встановиться кілька сухих днів.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, синоптична ситуація над більшою частиною Європи зміниться.

11–14 листопада пройдуть активні атмосферні фронти

На початку місяця через переважання антициклональної циркуляції опадів було небагато, зате часто виникали тумани, особливо на заході та півдні, а з 11 по 14 листопада через Україну пройде серія активних атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску.

У більшості регіонів очікуються помірні, місцями значні опади, переважно у вигляді дощу. У Карпатському регіоні випадуть сніг і мокрий сніг, а в Криму та Приазов’ї можливі окремі грози. У низці областей збережеться туман.

Вітер переважно буде слабким, змінних напрямків. Однак 13 і 14 листопада місцями його пориви посиляться до 15–17 м/с.

Прогностична карта аномалії опадів у Європі за 9–16 листопада показує їх надлишок щодо норми на значній частині України. Зелені та сині відтінки позначають території з перевищенням норми, жовті – з нестачею опадів.

На значній частині України 9–16 листопада очікується надлишок опадів щодо норми

Коли прийде аномальне тепло і повернуться нічні морози

11 і 12 листопада вночі температура становитиме -1…+5 °С, удень – +3…+8 °С. На півдні буде помітно тепліше: у нічні години +4…+10 °С, у денні – +9…+14 °С.

13–14 листопада повітряні потоки з боку Балканського півострова і Туреччини принесуть короткочасний сплеск аномального тепла в усі регіони, крім північно-західних областей. Нічна і денна температура становитиме +9…+15 °С, на крайньому півдні місцями сягне +16…+18 °С.

З 15 листопада на тлі розвитку антициклону по всій Україні похолодає. Уночі температура знизиться до -4…+2 °С, удень коливатиметься в діапазоні +3…+9 °С.

Під час розвитку антициклону нічна температура опуститься до -4…+2 °С Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Уже з 17 листопада температурні показники знову почнуть поступово підвищуватися. До кінця другої декади метеоролог прогнозує теплу погоду як у нічні, так і в денні години.

Суха пауза до 18 листопада і новий дощовий фронт

Після першої серії фронтів погода стабілізується завдяки антициклону з центром над Румунією. Протягом кількох днів він поступово зміщуватиметься на схід.

"З 15 листопада погодні умови в Україні стабілізуються, а опади припиняться завдяки розвитку антициклону з центром над Румунією", – розповів метеоролог.

Стійка суха погода протримається до 18 листопада. Потім із західних областей почнеться нове погіршення, а 19–20 листопада воно охопить усю Україну: малорухомий холодний фронт із заходу принесе чергову порцію дощів, після яких температурне тло поступово почне знижуватися.

У ці ж дні вітер посилиться в усіх областях. Спочатку він буде південно-східним, потім поступово зміниться на північно-західний.

Як повідомляв "Телеграф", найхолоднішим у листопаді 2026 року в Києві стане період із 21 по 30 число. Наприкінці осені вдень температура буде лише трохи вищою за нуль, а вночі вдарять морози.