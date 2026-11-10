Підвищення зарплат чи гроші на оборону? Куди НБУ спрямує 1,7 млрд грн

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На засіданні Ради Національного банку в цей понеділок, 9 листопада, не було прийнято рішення про підвищення зарплат працівникам на 29% (на 25% — директорам департаментів), хоча попередньо це планувалось до розгляду, як писав "Телеграф".

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подякував за цей підхід і повідомив, що він дозволить зекономити 1,7 млрд грн. Й на цю суму можуть бути збільшені перерахування НБУ до держбюджету.

"Вважаю це правильним і відповідальним рішенням. У час, коли країна щодня шукає додаткові ресурси на оборону, кожна державна установа має розуміти пріоритети та відповідально ставитися до своїх витрат. Сьогодні ці гроші потрібні нашій армії. І саме на її потреби вони мають бути спрямовані", — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що попервах Нацбанк планував в 2027 році перерахувати до держбюджету 48,7 млрд грн, тобто 2/3 менше показника попереднього року (146,1 млрд грн). Після критики з цього питання Нацбанку Андрій Пишний припустив покращення суми перерахувань до 70 млрд грн. А тепер має привід її знов підняти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому банки не доплачують українським вкладникам і як людям більше заробити.