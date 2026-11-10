"АТБ" можуть закривати на годину посеред робочого дня: у чому причина

Роботу тимчасово зупиняють, щоб дати генератору відпочити

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Під час вимкнення електроенергії магазини АТБ закриваються на годину. Перерва пов’язана з роботою резервного харчування: воно забезпечує магазин електрикою, коли в мережі немає світла.

9 листопада повідомлялося, що, за даними пресслужби АТБ, магазин пропрацював на генераторі шість годин, а потім зробив перерву. Покупцям повідомляли, коли магазин відновить роботу і підказували, де знаходиться найближчий магазин мережі.

Про перерви у роботі АТБ під час відключень електрики розповідає "Телеграф" із посиланням на співробітника торгової мережі.

Генератор не може працювати однаково довго в будь-яких умовах: допустимий час безперервного навантаження залежить від моделі та вимог виробника. Під час роботи обладнання потрібно охолоджувати та періодично зупиняти для технічних пауз.

Роботу магазинів ускладнюють тривалі вимкнення електроенергії. Іноді світла немає по 12-15 годин. Навіть після відновлення електропостачання напруга в мережі може залишатися настільки низькою, що обладнання магазину відключається. Тому супермаркети часом продовжують працювати на генераторах, хоч електрика вже з’явилася.

Раніше "Телеграф" писав, що 4 листопада співробітник АТБ розповів: морозильні скрині та генератори допомагали підтримувати температурний режим заморожених продуктів під час нічних відключень тривалістю 5-7 годин.