У Києві пропонують цікаве вирішення проблем з мостами: в чому суть

Петиція передбачає окремий простір для громадського транспорту та мікромобільності

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У Києві зареєстрували петицію про створення прямого автобусного маршруту між станціями метро "Осокорки" та "Видубичі" через Південний міст. Також пропонують облаштувати на переправі смуги для спільного руху автобусів, велосипедів та електросамокатів.

Про це йдеться в петиції на сайті Київської міськради. Автор Кирил Колченогов наголошує, що сполучення між станціями потребує покращення.

Петиція про пряме автобусне сполучення зібрала 32 підписи з необхідних 6000

Як пропонують сполучити "Осокорки" та "Видубичі"

Автор звернення пояснює: через пошкодження Південного мосту автобус 3М їздить між цими станціями метро через Дарницький міст. Такий об’їзд значно збільшує час у дорозі. Новий маршрут 3М2 має забезпечити пряме сполучення через Південний міст і зробити пересадки зручнішими.

Кількість автобусів пропонують змінювати залежно від пасажиропотоку. Чотири машини в години пік мають забезпечити частіший рух та запобігти переповненню, а дві в міжпіковий час – підтримувати базове обслуговування.

Для чого потрібні спільні виділені смуги

Другий складник ініціативи – виділена смуга в кожному напрямку Південного мосту. Нею пропонують дозволити рух автобусів, електросамокатів і велосипедів за прикладом наявних у Києві смуг для громадського транспорту та велосипедистів.

Спільна виділена смуга має відокремити автобуси та мікромобільність від потоку приватних авто Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За словами автора, зараз велосипедисти та користувачі електросамокатів змушені їхати в загальному потоці з автомобілями, що створює загрози для їхньої безпеки. Автобуси водночас застрягають у заторах і порушують розклад.

"Це забезпечить пріоритетний проїзд автобусів, підвищить безпеку користувачів самокатів та велосипедів, зменшить конфлікти з приватним автотранспортом", – написав автор петиції.

Що зараз із рухом через Південний міст

Проблеми зі сполученням виникли після російської атаки. Удар пошкодив залізобетонну прогонову будову, автомобільні проїзди, конструкції метрополітену та інженерні комунікації. Переправу закривали, а частину наземного транспорту перенаправили на Дарницький міст. В КМДА повідомляли про запровадження новий автобусний маршрут № 3-М "Станція метро "Осокорки" – станція метро "Видубичі", який курсує через Дарницький міст. На ньому працює 6 автобусів.

Пошкодження Південного мосту змусило автобус № 3-М їхати через Дарницький міст

Наразі запроваджено нову схему руху. Рух у напрямку з лівого на правий берег розширили до двох смуг, тоді як у зворотному напрямку (з правого на лівий) транспорт рухається однією смугою. Дозволено проїзд лише для транспортних засобів вагою до 10 тонн. Весь вантажний транспорт, що прямує з лівого берега на правий, патрульна поліція скеровує в об'їзд через Дарницький міст.

Поїзди "зеленої" гілки метро через переправу поки не курсують: рух організований між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний Хутір".

Як повідомляв "Телеграф", після масованої нічної атаки Росії в Києві утворилися затори й довгі черги на зупинках, а мешканці лівого берега мусили шукати шлях на правий через мости з обмеженим рухом. Поїздка на таксі від "Осокорків" до Майдану Незалежності коштувала 1485 гривень.