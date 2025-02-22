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Зима показує зуби: в яких регіонах вдарить до -23

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Погода в Україні
Погода в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

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Синоптики попереджають про різке зниження температури повітря в Україні. З 21 по 23 лютого країну охопить хвиля холоду, яка принесе суттєве похолодання, особливо вночі.

Про це у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, якою буде погода.

За словами синоптика, що повертаючись до третьої декади лютого в Україні температура повітря протягом найближчого тижня розподілиться територією країни дуже нерівномірно.

Нічні температури:

  • У більшості регіонів від -10 до -17 морозу;
  • На півночі та сході та Карпатах місцями від -18 до -23 градусів морозу;

Денні температури:

  • Внаслідок малохмарного неба та досить високого сонця повітря прогріватиметься до 0…-5 морозу.
  • У західних областях потепління до +4 тепла.
  • На крайньому півдні від -1 до +4 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні на початку березня. В останній день зими тепла погода спостерігатиметься у деяких південних областях, а 1 березня тепло прийде і на захід. Пізніше буде до +18.

Теги:
#Погода #Прогноз #Синоптик