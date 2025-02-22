Зима показує зуби: в яких регіонах вдарить до -23
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дізнавайтесь актуальний прогноз погоди разом з "Телеграфом"
Синоптики попереджають про різке зниження температури повітря в Україні. З 21 по 23 лютого країну охопить хвиля холоду, яка принесе суттєве похолодання, особливо вночі.
Про це у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, якою буде погода.
За словами синоптика, що повертаючись до третьої декади лютого в Україні температура повітря протягом найближчого тижня розподілиться територією країни дуже нерівномірно.
Нічні температури:
- У більшості регіонів від -10 до -17 морозу;
- На півночі та сході та Карпатах місцями від -18 до -23 градусів морозу;
Денні температури:
- Внаслідок малохмарного неба та досить високого сонця повітря прогріватиметься до 0…-5 морозу.
- У західних областях потепління до +4 тепла.
- На крайньому півдні від -1 до +4 градусів тепла.
Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні на початку березня. В останній день зими тепла погода спостерігатиметься у деяких південних областях, а 1 березня тепло прийде і на захід. Пізніше буде до +18.