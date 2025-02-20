Люті морози не відступають. Де буде найхолодніше до кінця лютого

Названо дату потепління

У лютому територія України опинилася під впливом холодних повітряних мас із півночі. Наслідком цього стало зниження температури повітря вночі до -10…-16°С, вдень до -2…-8°С. Місцями у північних, східних областях та Карпатах морози сягали -20…-22 °С. Середньодобова температура виявилася на 4 – 7 °С нижче за кліматичну норму.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, упродовж третьої декади лютого в Україні утримається переважно холодна погода на тлі високого тиску та панування арктичної повітряної маси. Над Східною Європою спостерігатиметься малорухливий антициклон, а тому сильних опадів не передбачається, лише окремими днями на Лівобережжі України варто чекати невеликого снігу чи мокрого снігу.

На дорогах більшості регіонів буде ожеледиця. Вночі та вранці місцями можливий туман із відкладенням паморозі.

Зазначимо, за словами Кібальчича, у Західній та Північно-Західній Європі погода буде зовсім іншою. З північної Африки та Середземноморського регіону прийдуть теплі та вологі повітряні маси, що спричинить сильні опади (переважно у вигляді дощів), поривчастий вітер, а також аномально високі показники температури повітря. Пізніше це тепло пошириться і на решту Європи.

Повертаючись до третьої декади лютого в Україні, синоптик зазначає, що температура повітря протягом найближчого тижня розподілиться територією країни дуже нерівномірно. З 21 по 23 лютого мінімальна температура повітря вночі коливатиметься в межах -10…-17°С, у північних, східних областях, а також у Карпатах місцями -18…-23°С; вдень внаслідок малохмарного неба та досить високого сонця повітря прогріватиметься до 0…-5 °С, у західних областях та на крайньому півдні -1…+4 °С.

На карті наочно показано надходження тепла на територію України з південного заходу Європи наприкінці лютого (червоним кольором). При цьому аномально холодна погода зміститься на південний схід, у бік Туреччини та Кавказу.

Починаючи з 24 лютого, очікується поступове ослаблення морозів по всій території України: вночі температура підвищиться до -7…-15 °С, вдень ​​прогнозується -2…+4 °С. В останні дні місяця, 27 та 28 лютого, відбудеться інтенсивне потепління, починаючи із західних та південних областей. Нічні показники температури становитимуть -3…-8 °С; вдень 0…+5 °С, у південних та західних областях +6…+12 °С.

Прохолодніша погода ще на якийсь час затримається на Півночі Лівобережжя. Таким чином, на рубежі лютого та березня атмосферні процеси підуть у бік теплої погоди та початку метеорологічної весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну на вихідних накриє лютий дубак. Вже відомо, яким областям пощастить найменше.