Через погодні аномалії в Україні можна буде вирощувати хурму та банани, а от з картоплею буде проблема

Припускають, що на північному сході України буде тепло, як в Криму

Аномально тепла зима в Україні спричинила несподіване явище — квіти почали розквітати значно раніше звичного терміну. Озимі культури також швидко дозрівають, подекуди на місяць раніше, ніж зазвичай. Це створює умови для потенційного третього урожаю.

Про це розповіла заввідділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух в інтерв’ю "Главкому". Вона зазначила, що третім засівом фермери вже обирають гречку і вона встигає дозріти до жовтня.

Хурма замінить картоплю?

З потеплінням клімату Україна може отримати доступ до вирощування субтропічних культур. Наприклад, у Харкові температура до кінця століття може зрівнятися з нинішньою кримською. На Тернопільщині стане можливим вирощування таких культур, як хурма, цитрусові та інжир. Деякі науковці вже називають Полісся "новим олійно-зерновим поясом України", оскільки там зберігається баланс тепла і вологи, тоді як південь поступово страждає від її нестачі.

Попри потепління, залишаються значні ризики від весняних вторгнень холодного повітря, каже експертка. У квітні в Україні не рідкі заморозки. Селекціонери вже вивели сорти рослин, які можуть адаптуватися до українських умов. У київському ботанічному саду, наприклад, хурму успішно вирощують понад 30 років.

Звичні овочі стануть дефіцитом

Збільшення температури суттєво впливає на вирощування картоплі, огірків та капусти. У червні, коли росте картоплина, ґрунт не повинен бути надто гарячим, інакше культура почне гнити. На півдні України вже склалися несприятливі умови для картоплі, що вимагає зміни термінів посадки або впровадження нових технологій.

Огірки та капусту також стає складніше вирощувати — вони потребують значної кількості вологи. Її дефіцит стає все помітнішим, снігу взимку мало, а малі річки пересихають. Старі підходи, коли овочі висаджували навесні та просто поливали за потреби, вже не працюють.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміни клімату, які в Україні посилюються впливом від бойових дій, можуть бути ще радикальнішими. Вчені прогнозують, що клімат стане нестабільним — періоди посух будуть змінюватися повенями. Це позначиться на агросекторі — кава вже здорожчала в кілька разів, порівняно з минулими роками.