Україну на вихідних накриє лютий дубак: яким областям пощастить найменше

Вдень буде набагато тепліше, ніж уночі та вранці

Погода в Україні залишається досить холодною протягом усього лютого. При цьому на вихідні морози посиляться ще більше.

Про це свідчать дані метеорологічного порталу Ventusky. Згідно з його прогнозом, ранок 22 лютого зустріне українців скрипучими морозами, при яких стовпчики термометрів опустяться значно нижче -10.

Найхолодніше буде на півночі України. Прогнозується, що у Чернігові, Сумах та Житомирі похолодає до -15…-19 градусів. Трохи тепліше буде на сході. У Харкові та Луганську очікується -11…-15 градусів.

На заході та півдні країни буде найтепліше — у середньому -10 градусів. Винятком буде Крим, де повітря буде ще теплішим: -6…-9.

23 лютого морози продовжаться. На півночі країни стане трохи тепліше (в середньому на 2 градуси). А ось на заході стане навіть холодніше. Приміром, у Львові синоптики прогнозують до -12 градусів. На півдні погода практично не зміниться -8…-10 градусів. Схід -8…-13.

В Укргідрометцентрі також повідомляють про сильні нічні морози. Однак наголошується, що вдень повітря може серйозно прогрітися. Середня температура:

22 лютого

-8 … -10 вночі, +1 … +3 вдень.

23 лютого

-8 … -10 вночі, +3 … +5 вдень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні почнуть спадати морози.